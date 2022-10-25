【虛幣世界】分析料比特幣最差可跌至萬三，因其缺乏波動性

隔晚美股輕微反彈，但比特幣仍處於19000美元的位置窄幅上落，資深交易員 Peter Brandt分析指，比特幣最差可能會跌落13000美元水平，目前比特幣一直在窄幅交易，且尚未出現推動走高的催化劑，其波動性已大幅消散。而CoinDesk市場指數 (CMI) 在過去 24 小時內下跌了0.9%。



其他山寨幣方面，Dogechain代幣價格在7天內翻了三倍，與狗狗幣相關的項目正在抽升，因其社區成員計劃「燒幣」；Robinhood Markets在其平台上增加了對加密貨幣aave (AAVE)和tezos(XTZ) 的支持，流行的交易應用程序現在提供19種加密資產。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報19313.14元(美元．下同)，跌0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報1342.63元，跌0.07%；艾達幣報0.3591元，升0.53%；瑞波幣報0.4520元，跌0.22%。



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