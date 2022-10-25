黃瑋傑：港股未有見底信號 最多短暫反彈至10天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股弱勢未止，恒指上日跌1030點，報15180點，一度跌至13年新低，連跌第四日，而成交金額亦大增，公布中共新班子後，大市欠缺反彈催化劑，失守15000點僅時間問題？目前算踏入股災？科技指數挫逾9％，創面世新低，ATMJ均跌逾一成，惟現貨主板市場仍然錄得資金淨主動買入，反映投資者趁低撈貨？可以甚麼指標判斷入市時機？新特能源(01799)首三季淨利潤按年增加兩倍，惟股價陰霾重重，部署宜謹慎？

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