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曾國衞：施政報告加上八大中心定位為不同本港產業帶來發展動能

24/10/2022

　　政制及內地事務局局長曾國衞表示，上周發表的《施政報告》提出政府將成立「融入國家發展大局督導組」，由行政長官親任組長，三位司長擔任副組長，以頂層決策從策略和宏觀角度推進督導跨國工作，為香港對接大灣區建設等國家戰略制定策略，並進一步打通區內人流、物流、重資金、信息流，制定工作計劃和優次。

 


恒常化大灣區青年就業計劃


　　在支持青年用好大灣區機遇方面，他指出，特區政府會恒常化大灣區青年就業計劃，推動參與企業聘請香港大學生到大灣區工作，以及繼續透過青年發展基金兩個資助計劃，為香港青年提供大灣區創業支援及孵化服務；特區政府駐粵經貿辦事處亦將成立大灣區發展區推廣中心，向有興趣在大灣區內發展的港人港企推廣機遇，政府亦都推出一系列更加進取的「搶企業」政策措施，包括成立引進重點企業辦公室和在駐內地辦事處和海外經貿辦事處設立招商引才專組，主動接觸和吸引全球頂尖企業落戶香港，認為上述政策措施加上積極發展十四五規劃賦予香港的「八大中心定位」，為不同產業帶來源源不絕的發展動能，亦為青年提供更大的發展空間。


冀香港把握國家發展大局的歷史機遇

 


　　曾國衞在出席由大灣區共同家園青年公益基金主辦，經濟日報集團、大灣區共同家園發展基金聯合主辦的「大灣區青年發展論壇2022」時指出，大灣區建設是新時代國家改革開放的重大發展戰略，為國家主席習近平親自謀劃、部署、推動的重大國家戰略，而大灣區建設的重要原則是創新驅動、改革引領，是一個「一個國家、兩種制度、三個關稅區、三種貨幣」的條件下建設，概念本身已經是創新不同，所以更需要堅持敢於突破、勇於創新、團結一致、迎難而上的精神才能充分發揮三地互助互補的優勢，共同協同發展。


　　他稱，香港擁有「一國兩制」的制度優勢，高度發展化、市場化、國際化的營商環境和世界一流的專業服務人才。他引述國家主席習近平在七一講話中提到，「背靠祖國、聯通世界」是香港得天獨厚的優勢，強調中央完全支持香港長期保持獨特的地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位，更加希望香港不斷增強發展動能，把握國家發展大局的歷史機遇，主動對接「十四五規劃」、「大灣區建設」、「一帶一路」及「高質量發展」等國家戰略。


希望青年能成為愛國愛港新一代


　　他在致辭時向青年提出幾點期望，希望青年能成為愛國愛港的新一代，強調中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，「東升西降」亦都成不可逆轉的世界新潮流，面對世界百年未有之大變局，香港青年人更加需要不斷拓闊視野，從國家宏觀發展的高度考慮自身發展定位；其次要保持開放態度，努力裝備自己；同時要勇於實踐、敢創不同。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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