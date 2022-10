【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位 印度軟實力再添一筆

「For everything there is a season(凡事都有定期)。」9月初以兩萬多票飲恨保守黨黨魁選舉的辛偉誠(Rishi Sunak),時隔50餘日後卻自動當選;這位印度裔、首位非白人確定將掌舵全球第六大經濟體當天,正值象徵「光明重臨」的印度傳統節日排燈節(Diwali Festival)開啟,冥冥中似有天意。



從辛偉誠到賀錦麗,再到執掌微軟、谷歌、Twitter、IBM、Starbucks等巨企的CEO,印度裔勢力崛起,正正顯示即將成為全球第一人口大國的印度,軟實力不容忽視。



首名非白人英揆,籲保守黨團結





隨著「前Boss」約翰遜、下議院領袖莫佩琳先後退出,「80後」辛偉誠以42歲之齡,周二(25日)稍後將獲國王查理斯三世正式任命為英揆。200年來最年輕、首名非白人兼亞裔、7.3億英鎊身家富敵王室、政壇「高盛幫」……可謂盡開唐寧街新河。

(Conservatives Twitter)



出生於英國,其身為醫生、藥劑師的父母皆為印度裔移民。跟前任卓慧思處處模仿戴卓爾夫人一樣,辛偉誠亦時常將小時候在自家藥店幫忙記賬的經歷,跟戴卓爾夫人「雜貨商女兒」的身份相提并論。



擁有牛津、斯坦福金牌學歷的他,當選黨魁後即向保守黨發出警告,「unite or die(要麼團結,要麼消亡)」,誓言回歸財政紀律等核心價值觀,刺激貨幣市場大幅下調英國11月加息預期,2年期國債殖利率錄1993年以來最大跌幅。



收拾爛攤子挑戰多,對華或強硬





不過,英鎊、英債回升並不意味英國政經爛攤子天下太平,辛偉誠接下來將面對的挑戰絕不輕鬆。首先是內閣改組,這些閣員將在周三(26日)的下議院首相例行答問時,坐在其身後見證他如何正面交鋒工黨領袖斯塔默(Keir Starmer)。最新民調顯示,保守黨支持率仍大幅落後高達32個百分點。



之後的考驗是預算案(原定10月31日)和英倫銀行議息(11月3日),此後則是他11月會否以英國首相身份,出席在埃及舉行的聯合國氣候變化大會(COP27)以及在印尼舉行的G20峰會。倘若他到明年初仍在其位,則需直面能源賬單擔保到期、養老金調整的兩大棘手難題。



至於對中國的態度,辛偉誠在7月對決卓慧思時,曾稱中國是「對英國和世界經濟和國家安全的最大長期威脅」,「長期以來,英國乃至西方政客都鋪開紅地毯,對中國的邪惡活動和野心視而不見,我將在成為首相後的第一天改變此。」





政商精英成展示軟實力重要資產





無論辛偉誠的仕途如何,他成功入主唐寧街,是繼美國副總統賀錦麗後,再有印度裔在英美主流政壇嶄露頭角(倫敦市長Sadiq Khan及前內政大臣Sajid Javid為巴裔)。

(Kamala Harris Twitter)



除了政壇,三大科技巨頭微軟、谷歌、Twitter的首席執行長亦皆是印度裔,其中去年底執掌Twitter的Parag Agrawal,是標指企業中最年輕的執行長;跟同樣是印度裔的谷歌首席執行長Sundar Pichai、IBM首席執行長Arvind Krishna一樣,三人皆師出著名的印度理工學院 (IIT) 。至於執掌微軟已8年的Satya Nadella,則師出印度的門戈洛爾大學(Mangalore University)。而就在上月,Starbucks最新任命印度裔的Laxman Narasimhan出任首席執行長,其畢業於印度普纳大学(Savitribai Phule Pune University)。



何解印度裔在政商界所向披靡?用Narasimhan的話說,在印度「你學會了韌性、寬容和尋找出路」,換言之,他們是天生的「問題解決者」。而這些印度裔移民,無疑是總理莫迪通過寶萊塢電影、瑜伽、板球外交、信息技術、數字金融、本土製造等展示印度軟實力的一部分。

