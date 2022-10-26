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【虛幣世界】比特幣重返兩萬美元關口，市場信心轉強

26/10/2022

　　隔晚科技股表現造好，帶動大市氣氛，美股三大指數高收，連帶加密貨幣同樣造好，比特幣重上20000美元關口，而以太幣亦曾上試1500美元水平；其他主要的山寨幣穩步上漲，ADA和SOL最近分別上漲超過13%和11%。 Uniswap去中心化交易所的原生代幣UNI最近漲幅超過8%。


　　去中心化金融(DeFi) 應用程序Compound已暫停供應四種知名代幣，以保護用戶免受潛在的市場操縱攻擊。攻擊者最近一直在通過操縱交易稀少的代幣並最終耗盡流動性來利用DeFi協議，四種貨幣包括：YFI、ZRX、BAT和MKR。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20105.73元(美元．下同)，升0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報1467.73元，升0.54%；艾達幣報0.3995元，跌0.15%；瑞波幣報0.4618元，升0.26%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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