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熊麗萍：恒指未現明顯見底訊號　只望小幅度反彈

26/10/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股五連跌累挫1733點，上日一度失守萬五點關，低見14947點，再創13年半新低，但萬五點大關最終失而復得。恒指跌跌不休，下個支持位在哪裏？匯控派季度成績表，第三季列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年少41.8％，仍然勝預期，成績表是否符合預期？匯控績後即跌穿40元大關，反映投資者信心不足？市場普遍預期，美國下月議息會議將加息0.75厘，高息較為不利科網股，騰訊(00700)雖然一度跌穿200元，但不乏資金護盤入貨，現時是入貨好機會嗎？

 

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