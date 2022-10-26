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《午市前瞻》恒指本周有機會重上萬六關 阿里健康現價買入不值博

26/10/2022

　　恒生指數半日收報15495，升329點或2.17%，主板成交744.65億元。恒生中國企業指數報5278，升98點或1.9%。恒生科技指數報2999，升115點或3.99%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報215.6元，升9.2元或4.46%，成交65.09億元;美團收報132元，升8.5元或6.88%，成交41.37億元;阿里巴巴-SW收報64.15元，升0.55元或0.86%，成交29.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(阿里健康網頁截圖)

 

聶振邦：人民幣匯價趨穩助港股上升


　　恒指今日低開69點，報15096，但在美團(03690)、京東(09618)等科技股的帶動下，恒指早段曾回升近400點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股今早能反彈，主要因為人民幣匯價轉趨穩定，貨幣貶值壓力減低，意味資金流出的情況減少。他估計，今天恒指若可收高於15500，本周料可回升至15800至16000。他又指，陸續有中資科技股公布季績，若然季績表現較符合市場預期，相信有助港股繼續上揚。


阿里健康可候3.4元吸納


　　阿里健康(00241)公布，預期截至9月30日止中期純利不少於8000萬人民幣，去年同期虧損約2.3億人民幣。股價上日反彈逾8%，今早曾升逾10%。


　　聶振邦表示，相對持續虧損的平安好醫生(01833)而言，阿里健康能夠扭虧為盈，為市場帶來驚喜，加上股價前兩日跟隨大市急跌，盈喜的利好消息公布後，已能帶動股價早段大幅上升。阿里健康預期於11月中旬公布業績，聶振邦指公司主要在三項業務發展當中，投資者可留意佔比最大的醫藥自營業務表現能否改善。


　　部署方面，聶振邦表示阿里健康今日升幅顯著，惟在4元水平有較大阻力，現價買入的潛在升幅不大，值博率較一般，建議可待股價回至3.4元吸納。

 

阿里健康預料中期純利最少8千萬，早段股價最多升11.5%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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