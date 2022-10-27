  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用

27/10/2022

　　隨着社會步入疫後復常之路，本地盛事亦陸續展開，包括市場引頸以待，於10月31日揭幕的香港金融科技周2022。是次活動將滙聚環球領袖及、金融科技先驅，及金融科技創業者等，共同探討金融科技發展前景；，本地代表機構之一則有數碼港。數碼港作為本地的金融科技旗艦，一直就本港的金融科技發展與各界合作，最近更再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」（「拍住上」計劃），促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試，計劃現正接受申請。

 


數碼港再獲財經事務及庫務局委託，推出新一輪「金融科技概念驗證測試資助計劃」促進金融機構及科技企業或科研機構合作，就創新金融科技概念作驗證測試。


首輪計劃近百項目　成功撮合金融機構與初創共同創新

　　去年推出的第一輪計劃，共批出超過90個項目，涵蓋財富管理科技、監管科技、保險科技、支付系統等多個範疇，另亦有涉及跨境應用方案更有七成受訪金融機構表示考慮落地應用方案。早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，邀請金融機構及金融科技初創分享在第一輪「拍住上」計劃的成功合作經驗，以啟發更多業界持分者參與。
 

早前數碼港舉辦「金融科技概念驗證測試2022創新論壇」，近百名監管機構、專業團體、金融機構及金融科技機構等代表參與活動。


　　其中包括恒生銀行與Bull.B Tech合作，開放銀行 API 接口，建立數碼支付平台，並先以本地學校作試驗，期望解決仍主要收取現金或支票的行業痛點，成功後亦可助銀行將方案應用至其他行業，開闢新收入來源。而中國建設銀行（亞洲）則與Planto合作，探索在銀行手機應用程式中，為客戶提供支出及資產等數據分析，助其掌握個人財務狀況及需要，更有助銀行為客戶提供個性化金融產品及服務。還有東亞銀行與銳智金融科技合作，以人工智能技術，透過光學字元辨識（OCR）及自然語言處理（NLP），助銀行自動分析財務報告，提升銀行的信貸審批及風險監控的能力。

 

論壇邀得金融機構與金融科技初創分享在上一輪「拍住上」計劃成功合作的經驗。(由左至右) 東亞銀行資訊科技部主管暨金融 科技發展部主管梁兆恩、銳智金融科技創辦人林衛琳、恒生銀行環球支付方案部銷售主管 （商務理財）蒙潔雯、Bull.B Tech 創辦人陳易希、中國建設銀行（亞洲）產品創新管理部 主管宗天、Planto 創始成員劉于嘉


增加資助額　擴申請對象範疇

　　隨着第二輪計劃展開，政府吸收上一輪計劃的經驗，作出多項優化，如每個獲批項目的資助金額提高至15至40萬元；資助對象擴大至科研機構；而合作模式靈活度亦大幅提高，一個項目可由多家金融機構，夥拍多家金融科技公司或研究機構共同合作，藉此可研發更廣泛解決金融行業痛點的方案。

將於金融科技周公布深化措施

　　除推出新一輪「拍住上」計劃，數碼港將參與今年的香港金融科技周，並公布深化成功個案商業化的計劃。另數碼港超過30間社群初創企業亦會參與此盛事，展示它們的金融科技解決方案；數碼港同時主持及參與不同專題環節，集中討論金融科技如何促進企業融資，以及人才培育的議題。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回數碼新動力

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

129.700

異動股

00700

騰訊控股

211.600

異動股

01024

快手－Ｗ

37.850

更多數碼新動力

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 31,839.11
    +2.37 (+0.007%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,830.60
    -28.51 (-0.739%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 10,970.99
    -228.12 (-2.037%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升218.681
變動率︰+7.901%
較港股︰+3.35%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.044
變動率︰+5.769%
較港股︰-3.91%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升237.284
變動率︰+5.478%
較港股︰+1.58%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升33.987
變動率︰+1.763%
較港股︰+1.45%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升4.010
變動率︰+18.639%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升53.090
變動率︰+11.698%
JD 京東
按盤價(USD)︰升41.040
變動率︰+8.658%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升29.120
變動率︰+8.414%
精選美股 More
META
Meta Platforms
按盤價(USD)︰跌129.820
變動率︰-5.592%
MSFT
微軟
按盤價(USD)︰跌231.320
變動率︰-7.716%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌133.790
變動率︰-8.769%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌94.820
變動率︰-9.635%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2022 20:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/10/2022 08:30
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/10/2022 20:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 129.700
  • 00700 騰訊控股
  • 211.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 37.850
  • 02333 長城汽車
  • 8.310
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.140
股份推介
  • 06185 康希諾生物
  • 64.100
  • 目標︰$80.40
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.890
  • 目標︰$5.90
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 0.850
  • 目標︰$0.927
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.415
  • 目標︰--
  • 00586 海螺創業
  • 13.940
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 211.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 62.300
  • 02800 盈富基金
  • 15.970
  • 00388 香港交易所
  • 233.600
  • 00005 滙豐控股
  • 40.250
報章貼士
  • 01877 君實生物
  • 27.700
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 90.550
  • 目標︰$100.00
  • 00002 中電控股
  • 53.050
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2022 08:26  【大國博弈】拜登:美國不尋求與中國衝突

27/10/2022 07:50  《華爾街內望》科技巨頭財報未如期望，納指重挫逾2%

27/10/2022 07:50  《匯市走勢》市場猜測聯儲局將放緩加息步伐，美匯失守110關口

27/10/2022 07:53  郵儲銀行(01658)擬發A股，籌最多450億人幣

27/10/2022 07:53  《國企紅籌》中遠海運(1199)獲批購漢堡碼頭最多25%股權

27/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒６億元，買騰訊沽恒生國企

27/10/2022 08:24  【大行炒Ｄ乜】三行降平保目標；麥格理降ＡＳＭＰＴ至跑輸大市

21/10/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍，短線值博

26/10/2022 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣跌報７﹒１９７３

專題透視
人氣文章

新聞>數碼新動力

參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》一行兩會信心喊話　人幣大反彈千點　滬指衝三千受阻
人氣文章

新聞>財經熱話

《盤後部署》恒指彈逾400點後回吐 康希諾走勢向好惟須注意
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

膽汁反流入胃，可引發胃癌？3類人屬高危！浸大研發「隱丹參酮」預計有助預防治療
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章

小薯茶水間

人工趨勢｜2022年薪酬趨勢調查出爐！中小企加薪幅度跑嬴大公司、IT業？2023年平均加薪幅度咁多%！咩行業最吃香？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

SOGO感謝祭10月底開催！貴婦級護膚品、人氣美妝限定套裝大減價，網店都有份！低至4折，必搶購物清單公開！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

保濕抗污染、遮蓋色斑、紋身都得！Fine Fiber Technology 3D美容絲膜，秋冬的秘密武器！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

拆解5個AV大迷思：持久力要似馬拉松？女伴高潮聲嘈到拆天？勁轉體位會High啲？咪當AV係性教育！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
打風會頭痛？不通則痛！寒露節氣宜健脾補腎！推介「栗子淮山蓮藕雞湯」
人氣文章
破壞彼此關係的幼稚行為，你可有做過？這4大狀況，只會把他愈推愈遠
人氣文章
甚麼是「癌症性格」？憂鬱、易怒、常恐懼易傷哪些臟腑？中醫有何板斧？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 08:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 08:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 08:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/10/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章數碼新動力27/10/2022
參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用
人氣文章中國故事26/10/2022
《神州經脈》一行兩會信心喊話　人幣大反彈千點　滬指衝三千受阻
人氣文章財經熱話26/10/2022
《盤後部署》恒指彈逾400點後回吐 康希諾走勢向好惟須注意
人氣文章專訪26/10/2022
【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）
人氣文章FOCUS26/10/2022
【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章財經熱話26/10/2022
《午市前瞻》恒指本周有機會重上萬六關 阿里健康現價買入不值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金