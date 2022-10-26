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【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）

26/10/2022

　　內地城市正在試驗一種官方支持的數字貨幣，由人民銀行研發，香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴向《經濟通通訊社》表示，數字貨幣如果發展成熟，將會衝擊美元霸權，主因是美元政策混亂，而人民幣匯率相對穩定，對其他國家來說是一種需求，如數字人幣再結合中國的電子支付，便能用方便性衝破美元的交易習慣，成為避開美元制裁的新出路。

 

美元霸權濫用，人民幣有需求

 

　　雷鼎鳴認為中國的確在布局取代美元，以今日國內生產總值（GDP）經購買力平價（PPP）來計算，2014年已超越美國，如果用官方匯率或市場匯率計算，超越美國也是幾年內的事，但人民幣在國際上的交投量或應用量較低，亦較少國家以人民幣作為儲備，而在國際上取得較多應用量，是評價國力一個很重要的基礎，「目前在國際貿易上，以美元計價約佔40%，美元亦佔中國外匯儲備的65%，因此有美元霸權的出現。」

 

　　然而，美元並非一個特別好貨幣，「一方面因為美國貨幣政策混亂，濫印鈔票推高通脹率，持有美元風險相當高，另一方面美國經常用美元制裁其他國家，用美元做儲備分分鐘被充公，以美元作為外匯儲備並不安全。」雷鼎鳴又指，即使用歐元或英鎊，這些國家很受美國影響，並不可靠，而人民幣匯率相對穩定，可以扮演一個更大的角色，對世界來說是一種需求。

 

數字人幣交易佔比勢超美元

 

　　雷鼎鳴表示，美元成為霸權的一個主要原因，是人們的習慣性，「如果習慣用美元交易，突然用另一種貨幣進行文易，會造成很多不適應，這個習慣要改。」他認為要打破美元交易習慣，便要靠方便性。「電子支付在內地相當普及，現時外出連毫子都不用帶，而數字貨幣再結合電子支付，如果能推廣至全世界，相信能以方便性衝突美元交易。」他又解釋，有別於阿里巴巴的支付寶、騰訊的微信支付，數字貨幣並非由民企支撐，而是由人民銀行發行，相信終有一日人民幣在國際上交易的佔比會比今日更高。

 

 

撰文：經濟通記者張可怡

 

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