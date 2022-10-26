《盤後部署》恒指彈逾400點後回吐 康希諾走勢向好惟須注意

港股周一急挫逾千點後連續第二日整固，恒指今早輕微低開69點報15096後，受內地四間金融監管機構「一行兩會」連同外匯局集體發聲，要維護金融市場健康發展，隨後AH股市場持續獲資金流入帶動反彈，美團(03690)等重磅股領軍下恒指上午曾升超過400點，最高見15584點。

(康希諾網頁截圖)

醫療股造好，康希諾、阿里健康領升



醫療股為全日第二大升幅板塊，全板平均升超過2%，淨主動買入資金逾10億元。上海在25日啟動康希諾(06185)吸入用重組新冠病毒疫苗「克威莎霧優」加強免疫預約登記，並在今日起啟動加強免疫，康希諾股價全日急升20.6%，收報64.1元。其餘疫苗概念股及全線醫藥股跟隨抽高；全日藥明生物(02269)升3.36%，收報40元；中生製藥(01177)收升3.45%，報4.2元；信達生物(01801)升4.77%，收報29.65元；康方生物(09926)收升2.57%，報31.9元。



另外，阿里健康(00241)發盈喜，預期截至9月30日止中期純利扭虧賺不少於8000萬人民幣，加上醫藥板塊熾熱氣氛，升8.81%，收報3.58元，為全日最佳表現藍籌。



然而，午後恒指沽壓加劇，多隻重磅股急速回吐，友邦(01299)由全日高位60.4元回落至最低見58.7元，拖累恒指升幅一度收窄至不足100點。最終恒指收報15317，升152點或升1.00%，主板成交1307.51億元。國指收報5217，升37點或升0.72%。科指收報2956，升71點或升2.48%。



A股升幅同樣收窄；上證綜合指數報2999，升23點或升0.78%，成交3728.45億元人民幣；深證成份指數報10818，升178點或升1.68%，成交5413.76億元人民幣。

康希諾吸入性新冠疫苗啟動，股價大漲逾兩成收市。(經濟通HV2報價系統截圖)



大市資金傾向樂觀



二十大結束後外資趁勢造淡中港股市，刺激港股總成交急升，連續第三日超過1100億元，反映港股15000點上爭持激烈。今日全日大市主動買沽比率為55比45，散戶、大戶、特大戶等主動買盤均過50%，另外大市亦繼續錄得淨流入近106億元，較昨日增加逾10億元，顯示資金仍然傾向積極。



醫藥股受康希諾帶動全板急升，自二十大期間中央宣布堅持動態清零後，新冠概念股持續有炒作，如今康希諾旗下吸入式疫苗可用作為加強疫苗使用，反映當局有意以疫苗作為持續動態清零其中一種手段，故其餘疫苗及口服藥概念股亦較值得留意。康希諾今日抽升兩成，繼3月以來首度突破100天線，走勢向好，但須留意股價下沉多時，急升後或有大量獲利盤湧出，有意追入宜先觀望，目前向上下一個阻力位為70元。

撰文: 經濟通通訊社市場組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看