《神州經脈》一行兩會信心喊話 人幣大反彈千點 滬指衝三千受阻

外資信心危機引發中國股匯重創後，四家中國金融監管機構「一行兩會」連同外匯局集體發聲，提出要穩定股市、外匯和樓市，維護金融市場健康發展，對投資者作信心喊話。外圍隔晚走高，反映中概股表現的納斯達克金龍指數反彈，滬深股市先窄幅高開，其後在醫藥股大幅反彈下，滬指升幅不斷擴大，站上三千點關，最多曾升超過1.7%，但午後隨著金融、能源、地產板塊走弱，滬指升幅收窄，全日收升0.78%，報2999.5點，三千搶奪戰功虧一簣；科技股集體拉漲，深成指漲1.68%，創業板指飆2.52%。

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早段資金大幅流入市場，陸股通曾錄得淨流入超過60億元（人民幣．下同），但到全日收市淨流入額收窄至逾34億元，仍連續兩日淨流入。人民銀行繼續加碼放水，周三（26日）進行2800億元7天期逆回購，淨投放2780億元，續刷新今年2月28日以來的放水記錄，市場信心有所修復，兩市全日成交9142億元，按日增加13.9%。



今日新聞精選



1. 二十大閉幕後，包括金融監管機構在內的各政府部門召開黨組會議，傳達學習黨的二十大精神，會上金融機構對投資者信心喊話。人民銀行黨委、外匯局黨組24日擴大會議要求，要繼續保持貨幣信貸總量合理增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。維護股市、債市、樓市健康發展。中證監則表示，要堅持將資本市場一般規律與中國市場的實際相結合，加快建設中國特色現代資本市場。擴大高水平制度型開放，拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作。銀保監強調，要深刻認識到，中國經濟韌性強、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。金融風險整體收斂、金融體系總體穩健。人民幣長期走強的趨勢不會改變，中國持續的國際收支順差和巨額的對外投資淨資產，為人民幣匯率穩定提供了強有力保障。此外，商務部表示要著力擴大內需，推進現代流通體系建設，增強消費對經濟發展的基礎性作用，增強國內大循環內生動力和可靠性。



2. 人行、外匯局發聲要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣兌一美元中間價今報7.1638，較上個交易日升30點子，終止兩連跌。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周三早上亦高開136點子後維持升幅，市場傳出周二（25日）夜盤時段中國國有大行於在岸和離岸市場拋售美元，撐人民幣匯價，午後客盤逢高結匯湧出似乎形成踩踏之勢，在岸人民幣加速反彈，一度飆1385點觸及7.1700，最終收報7.1825大升1260點，止五連跌，且創10月12日以來兩周新高。離岸人民幣兌美元（CNH）目前飆1005點子，報7.2145，較日內低點反彈逾千點。



3. 世行最新報告公布，2013年到2021年中國對世界經濟增長的平均貢獻率為38.6%，數字超過G7國家貢獻率的總和。作為世界經濟增長的重要引擎，中國經濟充滿韌性活力，備受世界矚目。



4. 英國新任首相辛偉誠與美國總統拜登周三通電話，拜登告訴辛偉誠，英國仍然是美國最親密的盟友，雙方一致同意要應對中國構成的挑戰。在北京，外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中方敦促美方摒棄零和思維，順應時代潮流，與其散布老掉牙的「中國威脅論」，拼湊沒有前途的小圈子，不如嘗試樹立開放包容、合作共贏的新理念。而外交部黨委在學習貫徹二十大精神會議上提出，要持續發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領，不斷提高外交工作能力和水平，譜寫新時代中國特色大國外交新篇章。



5. 據外媒報道，德國政府就中資中遠集團投資漢堡港達成妥協，將允許中遠海運控股收購漢堡港一座碼頭24.9%的股權，而非原定的35%，因根據規定，股東只有在持有25%或以上的股份時才有否決權。早前有外媒報道，這宗收購案遭到歐盟、德國在野黨、以至於德政府多個部委的強烈反對，因各界擔心中資利用其經濟影響力來獲取地緣戰略利益，漢堡港未來會成為德國遭中方「政治勒索」的籌碼。據外媒引述匿名政府消息人士報道，德國總理朔爾茨及原本持反對意見的多位部長在星期三召開內閣會議已就這項協議達成一致，不作進一步討論。不過，仍有包括德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在內的部分政要認為，德國應盡可能避免中國對關鍵基礎設施進行投資。中國外交部發言人汪文斌在例行發布會上此事回應表示，合作是互惠互利的，希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。



6. 國台辦周三早上召開中共二十大閉幕後的第一場記者會，發言人馬曉光提到，中共總書記習近平講到台灣統一時，二十大現場和大小屏幕外的掌聲同頻共振，響徹神州大地，「帶動兩岸同胞熱議統一、期盼統一，共同推進祖國統一大業」。馬曉光表示，中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更有信心和能力實現完全統一的目標。馬曉光提到對台政策立場表示，台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，並列出「十項堅持」，說明全面貫徹黨解決台灣問題的總體方略。



7. 內地國際航班逐步鬆綁，民航局表示，今年10月30日至明年3月25日執行冬春航季航班計劃，在國際航線航班方面，國內外航空公司每周安排客運航班840班，同比2021/22年冬春航季增長105.9%；每周安排貨運航班6148班，同比2021/22年冬春航季增6.7%。民航局並公布，三季度國際航線旅客運輸量回升明顯，共完成53.7萬人次，較二季度增長73.3%，較去年同期增長36.3%。此外，據澳門媒體報道，內地四省一市即將恢復赴澳旅行團，澳門衛生局就此制定防疫指引，接待旅行團發布指引，包括限制每團人數，詳細記錄活動行程，領隊及導遊在持續工作期間至少7天1次核酸檢測。



8. 國家財政部周二公布今年首三季財政收入數據，外媒《彭博》根據官方數據測算，中國各級政府財政赤字達到7.16萬億元人民幣，赤字水平不但破紀錄，更是去年同期赤字額（2.6萬億元）的近三倍。高盛集團經濟學家王立升等人解讀財政數據時指，受賣地收入大幅萎縮、防疫支出增加及大規模退稅緩繳稅費等因素影響，中國的財政狀況自今年起面臨重大挑戰。



9. 國資委公布，前三季度中央企業累計實現營業收入29萬億元，同比增長10.9%；累計實現利潤總額2.1萬億元，同比增長5.7%，增速比1-8月回升0.7個百分點。其中9月當月中央企業實現利潤總額2367.8億元，同比增長11.4%。前三季度，累計實現淨利潤1.6萬億元，同比增長4.7%，增速比1-8月回升1個百分點，9月實現淨利潤1805.4億元，同比增長13.8%，扭轉了7月、8月效益下行態勢。國資委早前在會議上強調，下半年國資央企要實現全年淨利潤增長6.5%目標。

撰文：經濟通中國組

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