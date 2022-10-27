【虛幣世界】科技股表現令人失望，惟加密貨幣價格高走

隔晚多間美國科技股公布業績，不過表現不符合預期，但加密貨幣價格持續高走，其中比特幣價格一度突破21000美元水平，有分析指由於加拿大央行加息半厘，低於市場預計的四分三厘，被解讀為經濟放緩有轉好跡象；而以太幣則試1575美元位置，其他山寨幣同樣表現良好，DOGE和SHIB最近分別上漲了14%和5%以上，前者的崛起正值億萬富翁企業家和DOGE愛好者 Elon Musk收購社交媒體平台Twitter接近尾聲之際。



另外，世界盃熱潮亦帶動相關球迷代幣上揚，根據數據來源CoinGecko的數據，在過去7 天裏，秘魯國家足球隊（FPFT）、西班牙國家隊（SNFT）和巴西國家隊（BFT）的球迷代幣分別上漲了9%、17%和12%。據報導，土耳其和阿根廷隊的球迷代幣分別上漲了10%和9%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20764.39(美元．下同)，跌0.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報1562.44元，跌0.23%；艾達幣報0.4093元，升1.56%；瑞波幣報0.4767元，升1.%。(ul)



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