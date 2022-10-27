  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】科技股表現令人失望，惟加密貨幣價格高走

27/10/2022

　　隔晚多間美國科技股公布業績，不過表現不符合預期，但加密貨幣價格持續高走，其中比特幣價格一度突破21000美元水平，有分析指由於加拿大央行加息半厘，低於市場預計的四分三厘，被解讀為經濟放緩有轉好跡象；而以太幣則試1575美元位置，其他山寨幣同樣表現良好，DOGE和SHIB最近分別上漲了14%和5%以上，前者的崛起正值億萬富翁企業家和DOGE愛好者　Elon Musk收購社交媒體平台Twitter接近尾聲之際。


　　另外，世界盃熱潮亦帶動相關球迷代幣上揚，根據數據來源CoinGecko的數據，在過去7 天裏，秘魯國家足球隊（FPFT）、西班牙國家隊（SNFT）和巴西國家隊（BFT）的球迷代幣分別上漲了9%、17%和12%。據報導，土耳其和阿根廷隊的球迷代幣分別上漲了10%和9%。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20764.39(美元．下同)，跌0.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報1562.44元，跌0.23%；艾達幣報0.4093元，升1.56%；瑞波幣報0.4767元，升1.%。(ul)
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

219.400

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

67.400

異動股

03690

美團－Ｗ

137.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 218.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 136.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 161.500
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 81.950
股份推介
  • 09987 百勝中國
  • 335.200
  • 目標︰--
  • 06185 康希諾生物
  • 64.950
  • 目標︰$80.40
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 5.000
  • 目標︰$5.90
  • 02633 雅各臣科研製藥
  • 0.850
  • 目標︰$0.927
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.425
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.050
  • 00700 騰訊控股
  • 218.200
  • 00005 滙豐控股
  • 40.850
  • 03690 美團－Ｗ
  • 136.800
  • 00388 香港交易所
  • 237.200
報章貼士
  • 01513 麗珠醫藥
  • 22.250
  • 目標︰$23.10
  • 06969 思摩爾國際
  • 11.300
  • 目標︰$10.80
  • 06185 康希諾生物
  • 64.950
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/10/2022 09:32  《中概異動》離岸人幣大反彈，京東、阿里高開逾8%

27/10/2022 09:37  【外圍經濟】Meta財報表現疲弱廣告萎縮，盤後股價下挫20%

27/10/2022 08:26  【大國博弈】拜登:美國不尋求與中國衝突

27/10/2022 07:50  《華爾街內望》科技巨頭財報未如期望，納指重挫逾2%

27/10/2022 07:50  《匯市走勢》市場猜測聯儲局將放緩加息步伐，美匯失守110關口

27/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒６億元，買騰訊沽恒生國企

27/10/2022 08:24  【大行炒Ｄ乜】三行降平保目標；麥格理降ＡＳＭＰＴ至跑輸大市

21/10/2022 17:58  《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪料第三季純利升逾三倍，短線值博

26/10/2022 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，美元兌人幣跌報７﹒１９７３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】科技股表現令人失望，惟加密貨幣價格高走
人氣文章

新聞>數碼新動力

參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》一行兩會信心喊話　人幣大反彈千點　滬指衝三千受阻
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

類鼻疽增3宗源頭仍未明 袁國勇倡食水增氯含量 紫外光消毒
人氣文章

娛樂情報

戴祖儀爆吳業坤笑料 陳展鵬新劇艷福無邊
人氣文章

娛樂情報

預告與Bob大團圓結局 劉佩玥︰保證唔會令大家失望
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

來一場療癒身心之旅！3家Wellness Hotels推介：全球最佳目的地溫泉度假村、歷史氣息溫泉小鎮、養生度假熱點
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：怎看施政報告的文化藝術政策？如何維持香港藝術品交易重鎮的地位？藝術品投資者最需要甚麼？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

真正的高級法國時裝：Schiaparelli可以喚醒腐爛不堪的時裝界？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
渣打馬拉松落實明年2月開跑！如以幾近閉環方式舉行，仍能吸引各地精英雲集香港？
人氣文章
甚麼是「癌症性格」？憂鬱、易怒、常恐懼易傷哪些臟腑？中醫有何板斧？
人氣文章
新冠等同流感 ?
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 10:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 10:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/10/2022 10:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/10/2022 10:01
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/10/2022
【虛幣世界】科技股表現令人失望，惟加密貨幣價格高走
人氣文章數碼新動力27/10/2022
參與金融科技周　推第二輪「拍住上」計劃　數碼港促進本港金融科技應用
人氣文章中國故事26/10/2022
《神州經脈》一行兩會信心喊話　人幣大反彈千點　滬指衝三千受阻
人氣文章財經熱話26/10/2022
《盤後部署》恒指彈逾400點後回吐 康希諾走勢向好惟須注意
人氣文章專訪26/10/2022
【雷鼎鳴專訪】數字人民幣崛起　挑戰美元霸權（有片）
人氣文章FOCUS26/10/2022
【FOCUS】微軟谷歌放榜　驚嚇中有啟示
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金