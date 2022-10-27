林家亨：比亞迪國內電動車銷增幅或將放緩 進軍海外成新憧憬

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股上日雖中止五連跌，惟反彈力度不大，15500點亦見阻力。恒指10月初至上日累跌逾11％，較2018年中美貿易戰期間還跌得多，大市短線難見曙光？勢將刷新近年最大跌幅10月紀錄？比亞迪(01211)早前發盈喜，預告純利勁升逾三倍，惟績前股價受壓，一度挫至180元之下，值得憧憬靠業績炒上？現時為買入好時機？本地銀行股渣打(02888)第三季度信貸減值支出急增至2.27億美元，亦透露未來或就內房作更多撥備，對整體盈利能力有多大影響？

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