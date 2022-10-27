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《午市前瞻》恒指短期再穿萬五點機會微 「雙11」概念可選京東

27/10/2022

　　恒生指數半日收報15584，升266點或1.74%，主板成交665.45億元。恒生中國企業指數報5306，升89點或1.71%。恒生科技指數報3021，升64點或2.19%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報216.2元，升4.6元或2.17%，成交54.06億元;阿里巴巴-SW收報65.8元，升3.5元或5.62%，成交32.6億元;美團收報133.2元，升3.5元或2.7%，成交29.62億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(京東集團網頁截圖)

 

黃偉康：人民幣料逐步回升


　　恒指今日反彈，高開403點報15721，早段曾升逾500點。


　　隔晚離岸人民幣大升，周三離岸人民幣(CNH)兌美元急升1.7%，創下2010年以來最大單日升幅，納斯達克金龍指數延續升勢勁彈逾7%，收復5000點大關，亦令一眾中概股早段上升。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場正消化二十大會議後的不明朗因素，令部分投資者開始重新買入人民幣相關資產，令隔晚離岸人民幣大升，並推動中資股反彈。他預期人民幣會慢慢回升，因為美元上升空間不會太大，另有對中國經濟對外開放的憧憬，相信中資股走勢會改善。


　　二十大後出現新的管治班子，黃偉康指市場對此消息反應過敏，觸發本周初港股單日大跌過千點，並認為應該要留意新班子上場後的表現才作定論。他續指，港股目前市帳率只有0.6至0.7，已經跌到過低，短期再試穿15000機會較微。


京東反彈空間較阿里巴巴大


　　中概科技股之中，京東(09618)及阿里巴巴(09988)的升幅較顯著，京東早段更曾升逾10%。黃偉康表示，科技股早前跌得低殘，而相對騰訊(00700)及網易(09999)，京東及阿里巴巴在遊戲市場的憂慮較少，加上即將迎來「雙11」，令兩者股價有較大反彈。


　　他續指，今年「雙11」仍有一定程度受疫情影響，但估計中下階層的消費力不會大幅降低，推出大特賣活動料能刺激消費，相信今年雙11的銷情不會太差。他強調，市場在雙11活動前已炒定相關概念股，待具體銷售數據公布後，市場對雙11因素已炒得七七八八，現時是部署相關概念股的時機。


　　部署方面，黃偉康指阿里巴巴短線在70元的阻力較大，現價買入值博率一般。反而京東今日若可企穩在10天線，短線料能挑戰20天線(現時為178.4元)，市場氣氛好轉的話，更有望挑戰10月3日低位191元，潛在升幅較阿里巴巴大，投資者可於現價買入京東。

 

京東今早曾升近11%，現正挑戰10天線阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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