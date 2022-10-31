安永助大灣區企業達ESG標準 為國際業務鋪路

安永香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務（CCaSS）合夥人陳奕新（左）與安永中國稅務合夥人梁斯爾（右）指安永多年來提供多元化的ESG相關財稅和業務戰略諮詢服務，協助企業ESG轉型。



應對氣候變化是全球的迫切任務，世界各地相繼訂立「碳中和」目標，金融機構加強ESG披露監管，因此「環境、社會及治理」（ESG）亦成為企業最重視的議題之一。中國力爭2030年碳達峰，2060年碳中和，國家亦將大灣區定位為綠色發展示範區，大灣區企業特別重視與碳減排相關的ESG改革及資訊披露。

安永1香港及澳門區氣候變化與可持續發展服務（CCaSS）合夥人陳奕新表示，投資者不再只看企業年報，同時亦看重ESG評級機構對企業的評分。





綠色政策鼓勵企業轉型

安永2中國稅務合夥人梁斯爾表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》鼓勵企業綠色轉型，涵蓋綠色低碳能源、綠色製造業、綠色產品、綠色供應鏈、加快香港、廣州及澳門的綠色金融發展等，以及研究碳排放權交易相關的跨境服務。ESG有助提升企業價值，如何掌握國家以及大灣區政策要求及市場需求，專注高效轉型，是企業值得關注的機遇。

梁斯爾指出，高效的綠色轉型可提升企業競爭力。「除了資本市場重視ESG披露和評分，世界市場對供應鏈企業的ESG水平，甚至終端市場對產品ESG元素的重視程度，都呈上升趨勢，服裝業是個好例子。歐洲國家推出塑膠稅，對跨境電商業務有何影響？大灣區企業在產品發展定位以及國際市場開拓上，要開始更多考慮ESG元素。」高效轉型，方向和方法是關鍵。

以制定減碳路線圖為例，一些企業會策動ESG、業務、財務以及稅務等部門協作，從業務戰略目標出發，將上下游納入考慮範圍，分析全球碳價趨勢產生的成本影響、轉型所需轉變以及可供利用的財稅優惠政策。由此形成的減碳路徑，既切合產品市場開拓，滿足ESG披露及評級要求，也讓企業能考慮供應鏈碳價趨勢影響（包括地區碳稅、碳排放權交易、歐盟碳邊境調節機制等），以及利用合適的財稅激勵政策資源，降低執行成本。部分行業業務環節複雜，或牽涉跨地域營運，例如物流業，系統性制定方法更顯重要。

梁斯爾表示歐盟擬在歐盟排放交易系統（ETS）的基礎上推出針對部分類別進口貨物的碳邊境調節機制（CBAM）。一些國家例如美國亦擬研究推行類似的「碳壁壘」，面向國際的大灣區企業必須及早有所了解及思考對策。





金融機構加強ESG披露規定

大灣區企業與世界接軌，由供應鏈到銷售環節，也須符合國際的ESG標準。陳奕新表示，近年港交所、金管局及證監會，以及深交所走在前列，不斷拓展及細化ESG的披露規定，同時，香港及境外投資者對ESG策略產品趨之若鶩，故此香港的經驗可被正在ESG上起步的企業作為借鑑，幫助他們將來取得融資。

陳奕新指，《香港氣候行動藍圖2030+》3要求逐步減少燃煤發電，於2030年減少碳強度65%至70%，政府及一眾私營機構正合力達到目標。「很多港企不僅按政府及港交所要求，同時跟隨全球報告倡議組織（GRI）準則，務求全面提升ESG管理及資訊透明度，尤其是環境方面的披露，企業減碳轉型是大勢所趨。」陳奕新表示安永自身早著先機，已在全球實現「碳中和」及「負碳排放」，並承諾到2025年將碳排放減少40%，實現淨零，安永也成立了大中華區ESG管理委員會，促進內部去碳化進程。

顧問協助企業制定ESG規劃

安永自身的ESG經驗可助企業提升ESG管理、制定符合大灣區ESG發展的戰略規劃，並提供碳鑒證、碳價諮詢，以及科學基礎減量目標（SBTi）和碳中和路線諮詢，支持企業綠色發展和低碳轉型。顧問的跨行業經驗協助評估改革困難及轉型風險等。陳奕新說：「減少出差及實體會議、把辦公室搬進綠色建築，及投資綠色項目等，也可促進ESG發展。」

陳奕新指投資者不再只看企業年報，同時亦看重信貸評級機構對企業的評分，因此安永積極幫助企業提升ESG方面評分，以回應市場所需。



梁斯爾補充，世界各地對ESG披露要求各有不同，企業需要準確掌握以制定有效綠色轉型方案。安永通過分享全球知識和經驗，協助大灣區企業規劃發展策略，更好地立足大灣區，走向國際。

1安永會計師事務所

2安永稅務服務有限公司

3https://www.climateready.gov.hk/files/report/tc/HK_Climate_Action_Plan_2030_booklet_Chin.pdf

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