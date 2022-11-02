安永推動大灣區企業實現科技轉型

粵港澳大灣區（「大灣區」）的數碼科技及技術研究水平於國際上極具競爭力，但大灣區不同企業在科技轉型方面，仍面對獨特挑戰。安永與我們剖析其團隊如何以行業洞察及網絡資源優勢，推動企業實現科技及數碼化轉型。

大灣區在科技發展方面建立穩固基礎，龍頭企業如騰訊及華為等已一早落戶，在《十四五規劃綱要》的支持下，讓中小企擁有充足的資源、設施及開發資助等，得以積極投入科研及專利研發，但企業要進行科技及數碼轉型仍然不易，既要尋找適合企業獨特需要的硬件及軟件，亦要了解內地及香港的數據及私隱條例，難以一蹴而就。

（左）安永華南區諮詢服務主管合夥人胡立基及安永大灣區諮詢服務主管合夥人陳永誠皆認為，安永團隊可幫助企業數碼轉型之餘，也可提供稅務、法規及合併收購等服務。



企業數碼轉型宜放遠目光





安永1華南區諮詢服務主管合夥人胡立基表示，企業進行數碼化轉型時，難免遇上阻力與挑戰。以中小企為例，在資源有限的情況下，如要投入大量金錢開發新系統，便須開源節流。「購買相關的系統或產品，必須能夠與業務方向接軌，以及有充足技術背景的人才操作。然而，很多企業的管理層大多只著重業務發展，對科技、數碼認識不深。」大型企業無疑資源充足，但業務複雜，可能每隔數年業務便有新板塊出現，數碼轉型時便需要考慮得更長遠。

胡立基表示，企業必須選擇有助業務發展的科技服務及產品，也要有人才去操作。

至於哪些企業較急需發展科技及數據技術，安永2大灣區諮詢服務主管合夥人陳永誠認為，經過三年疫情後，多個行業都加速數碼化，例如健康護理行業對視像診症、病歷互聯等服務需求殷切，金融業亦全面步向數碼化，不管是產品買賣抑或信貸評級等，也以數碼方式進行。「香港及內地多個城市也在發展智慧城市，參與發展的企業全都要科技化。」



南中國的科技發展一日千里，是創科企業的聚集地，香港及各個城市都要發揮出獨特優勢，為區內企業帶來更大效益。陳永誠說：「內地科技發展空間及市場較香港為大，相當吸引初創公司；另外內地為合資格的港人提供稅務優惠，部分地區如南沙更有『港人港稅』措施，無疑對人才更有吸引力。」

安永提供一站式專業諮詢服務

陳永誠表示，香港及跨國企業要走進大灣區，必須認識內地城市的數據及私隱條例；安永可提供跨境資訊流和監管合規等的一站式諮詢，並有稅務、審計及收購合併等服務，可協助企業規劃清晰的發展藍圖。胡立基指，安永成立的「科技及數據通」集合香港及華南區兩地的合夥人，讓各行各業如房地產、醫療及金融等行業可無痛北上發展。「我們有各類人才為企業建立科技架構及數碼系統、建議合適地區的數碼中心，深入淺出闡釋內地最新的私隱及數據法規。」



善用人才是發展科技及數碼的要素，如胡立基所言，香港有多間高水平大學，以及國際人才隊伍，除了可與內地人才互通，也要把學術成果轉化為產業。「內地企業的助力十分重要，可提供研發資金及支持整個產業鏈，而香港對外貿易的法例則較成熟，可利用這一點優勢來融資，保障投資者，把科研成果落地。」趁此機會，內地企業亦可走進香港以至國際市場，可見香港於整個大灣區擔任著重要角色。

謹慎處理兩地數據流通

至於如何幫助內地企業走出去，陳永誠指安永可幫助企業處理數據的發放及接收，以符合各地法例要求。「內地數據須受監管及審查，因此要傳送到香港或國外時，就要注意法規限制及做好安全功夫。」胡立基補充，華南區及香港兩地各有不同的環境架構，安永於兩地皆有經驗豐富的人才，也對海外市場有充份了解，故此較有利於為企業未來發展做好架構規劃或實施工作。

未來五至十年，大灣區依然側重科技及數據發展，胡立基指除了與智慧城市相關的產業，新能源汽車及健康護理等預計亦是重點進行數碼革新的範疇。陳永誠亦指很多企業已在研究如何把數據轉化為盈利，香港亦有潛質建立國際大數據中心，接軌內地、香港及海外商家，達到合法合規及數據互通。



安永團隊透過跨地域、跨業務的團隊網絡及技術資源，協助企業提升核心科技及數碼技術競爭力，並全力推動大灣區成為國際科技創新中心。

陳永誠指香港可作為內地及海外企業的數據中心，擔當重要的中間人角色。



1 安永（中國）企業諮詢有限公司

2 安永諮詢服務有限公司

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