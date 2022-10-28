  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美GDP金玉其外　消費、樓市齊凍

28/10/2022


　　經歷第一、第二季的-1.6%、-0.6%，美國第三季GDP按季折合成年率增長2.6%(預期:2.3%)，令跌跌撞撞的經濟列車暫駛離衰退的泥潭，但難言脫險。「畫外音」更夾雜科技巨頭多事之秋。

 


淨出口貢獻錄逾40年最大



　　7月拒將GDP連續兩季負增長認定為「衰退」的拜登，周四(27日)終於揚眉吐氣，第三季2.6%猶勝市場預期。反彈動力為何？答案是淨出口，當季貢獻高達2.77個百分點，錄1980年第三季以來最大，幾乎相當於全數GDP升幅。

 


　　何解淨出口在強美元逆風下仍獨領風騷？原因有三：首推匯率影響滯後效應，傳統上至少延遲8個季度；二是歐洲能源危機刺激美國石油相關產品出口急升逾52%；三是商品需求疲弱和庫存堆積，拖累進口縮水6.9%。

 

 

 

 


　　換言之，淨出口貢獻的可持續性成疑，而作為經濟主要引擎的消費，第三季對GDP貢獻甚至較第二季縮水(1.4% VS 2%)，更遠低過去年第四季的3.1%。具體看，商品消費按季跌1.2%，其中汽車、食品等支出均下降；而服務消費按季升2.8%，醫療、餐飲、機票等支出增加。



需求疲弱，施壓科技巨頭



　　儘管美國人由商品消費轉向服務消費的趨勢持續，但先行指標服務業PMI就跌至46.6，為近兩年半以來第二快降幅，顯示亦難對需求疲軟、利率走升免疫。通脹高企，美國人中的「月光族」比例已升至63%的近歷史新高，消費勢續承壓，從電子商務巨頭亞馬遜、社交媒體鼻祖Meta的動盪可見一斑。

 


　　前者發布第四季營收指引僅預測增長2%-8%，恐隨時創下公司史上最低增速，盤後股價挫近13%；收入極度依賴廣告的Meta，上季營收縮水4%，錄公司史上最差表現，股價暴瀉25%，市值較去年9月高峰蒸發75%。



半杯水各自解讀，留意PCE



　　此外，對息口上升極度敏感的住房市場同顯窘態，因房價轉跌、銷售放緩，房地產投資連續第二個季度環比下降，且降幅擴大至26.4%，對GDP貢獻達-1.4個百分點，為2007年底以來最差。

 


　　數據好壞參半，樂觀者如拜登，就指顯示經濟復甦正續向前推進(economic recovery is continuing to power forward)，財長耶倫同指，數據顯示經濟韌性和健康地放緩。悲觀者則稱，諸多指標在非經濟衰退期基本停滯相當罕見，或意味美國經濟正在失去動力，明年上半年將再面臨溫和衰退。

 


　　不過，無論半杯水看滿還是看空，對聯儲決策的影響都將有限，留意將於今晚稍後揭盅的個人消費支出指數(PCE)，倘若核心讀數續高過市場預期的5.2%(自2020年12月以來多達19次都高過預期)，Fed Pivot 2.0已死？

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

121.800

異動股

00700

騰訊控股

200.800

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

61.750

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 121.800
  • 00700 騰訊控股
  • 200.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 61.750
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 146.600
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 68.850
股份推介
  • 01839 中集車輛
  • 5.020
  • 目標︰$6.00
  • 06055 中煙香港
  • 7.680
  • 目標︰$9.14
  • 03899 中集安瑞科
  • 7.790
  • 目標︰$9.00
  • 09987 百勝中國
  • 314.600
  • 目標︰--
  • 06185 康希諾生物
  • 71.650
  • 目標︰$80.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 61.750
  • 00700 騰訊控股
  • 200.800
  • 02800 盈富基金
  • 14.940
  • 00388 香港交易所
  • 214.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 121.800
報章貼士
  • 00382 中滙集團
  • 1.830
  • 目標︰--
  • 01368 特步國際
  • 7.450
  • 目標︰$12.00
  • 00636 嘉里物流
  • 12.720
  • 目標︰$15.30
熱炒概念股
即時重點新聞

28/10/2022 14:47  恒指跌幅擴大至逾600點，龍湖跌逾10%為跌幅最大藍籌

28/10/2022 13:33  《異動股》績前比亞迪擴大跌幅至逾7%領跌車股，小鵬挫13%

28/10/2022 10:29  《本港樓市》房屋局:一手私樓潛在供應9.5萬伙，按季減三千伙

28/10/2022 09:35  【新冠肺炎】陳茂波快測陽性，金管局指如峰會更新流程會適時公布

28/10/2022 09:17  【外圍經濟】馬斯克據報已完成收購推特，原CEO及CFO遭解僱

28/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７１億元，買騰訊沽新東方在綫

28/10/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】巴克萊劈快手目標至３９﹒２５、美團１２５﹒５９

28/10/2022 11:52  《財資快訊》美電穩報７﹒８４８１，美元兌人幣升報７﹒２３３２

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《車神駕到》比亞迪受市況拖累創7個月新低 惟165元不容有失
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美GDP金玉其外　消費、樓市齊凍
人氣文章

新聞>財經熱話

【加息步伐】11月加息四分三厘無懸念　12月又點睇？
品味生活
生活
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

Weekend Chef必學！香噴噴超濃郁「黑松露蘑菇湯」！新手如何做出米芝蓮水準？處理蘑菇切忌做這件事
人氣文章

娛樂情報

生日多驚喜 黃翠如與蕭正楠沙灘漫步
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

Work-Life Balance只是個笑話！「安靜辭職」是企業管理不善的表現？6招解決！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

西班牙餐廳推24周年早午餐！$498 Brunch嘗盡經典大菜、Tapas：滾燙蒜蓉橄欖油海蝦、彈牙烤八爪魚、紅蝦Paella大鑊飯、皮脆肉嫩烤乳豬
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪Top 5拉麵、連續5年百名店「燃えよ麺助」！好味得犯規的紀州鴨肉、金色貝醬油拉麵！同場分享：網上尋味心得
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

城中大熱！大館百年古蹟化身華麗英倫食府！銀盤盛載法國生蠔魚子醬、牛油汁原條龍脷魚、餐車席前即切熟成牛肋肉，當一晚英倫貴族
健康好人生 Health Channel
人氣文章
甚麼是「癌症性格」？憂鬱、易怒、常恐懼易傷哪些臟腑？中醫有何板斧？
人氣文章
坐骨神經痛如何舒緩？中醫針藥+物理治療三管齊下 治痛更有效
人氣文章
秋冬最常服用補充劑必數維他命C！營養師：攝取過量對健康造成3個負面影響
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/10/2022 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/10/2022 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/10/2022
《車神駕到》比亞迪受市況拖累創7個月新低 惟165元不容有失
人氣文章FOCUS28/10/2022
【FOCUS】美GDP金玉其外　消費、樓市齊凍
人氣文章財經熱話28/10/2022
【加息步伐】11月加息四分三厘無懸念　12月又點睇？
人氣文章開市Good Morning28/10/2022
溫鋼城：恒指恐下試12200　視乎企業盈利表現
人氣文章財經熱話28/10/2022
【恒指展望】美國議息前夕　港股觀望氣氛濃厚？
人氣文章財經熱話28/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指有機會再跌千點 中海油短炒長揸都值博
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金