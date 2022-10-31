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【上海特寫】金庸展上海開幕 帶你重溫武俠世界

31/10/2022

　　飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。金庸先生筆下的武俠世界承载著许多人的英雄夢，改編的影視作品就算不斷翻拍也百看不厭，誰能不愛這快意恩仇、俠骨柔情的江湖呢？在香港回歸25周年之際，由香港駐上海經濟貿易辦事處主辦的「金庸展．上海站」10月28日在上海圖書館東館開幕，展覽將持續至12月11日，免費向公眾開放。

 

進入展廳，最先看到的就是金庸先生的巨幅相片以及他的15部著作書名。這15部書籍創造了郭靖、黃蓉、楊過、小龍女、令狐衝、韋小寶等經典人物，陪伴了一代又一代人的成長。（林雯婕摄）


　　此次金庸展的展覽面積近1000平方米，展品多達300件，包括金庸先生珍貴的手稿、畫作、初版小說，還有金庸曾用過的文具、印章和棋盤等私人物品，當中大部分皆是首次在內地展出。展覽亦設有不少有趣的「打卡點」和互動遊戲，包括重制電視劇中的「神雕」，重現古墓、珍瓏棋局、綠竹巷等場景，讓觀眾身臨其境感受武俠世界的玄妙爽朗。

 

 

在互動遊戲區，觀眾可以通過不同肢體動作打出「降龍十八掌」、「乾坤大挪移」、「北冥神功」等招式，還能互相比拼，看看誰的大招比較厲害。（林雯婕攝）

 

展覽還打造了不少金庸故事中的場景，例如這一片清涼寧靜的「綠竹巷」，觀眾可以像日月神教的「聖姑」任盈盈一樣，在這微幽的小巷中，撫琴吹簫。（林雯婕攝）


　　香港駐滬辦署理主任勞逸民在「金庸展」開幕典禮上表示，「金庸展」籌備了接近兩年，是華東地區慶祝香港回歸祖國25周年的旗艦活動，今年也是查博士完成他最後一部武俠小說《鹿鼎記》的50周年紀念。他希望能借此次展覽向內地觀眾介紹香港獨特的文化藝術，為香港與上海之間的文化交流作出貢獻，讓更多青年了解這位一代文豪在小說創作和促進香港文化發展方面的貢獻。

 

 

最吸引人打卡的要數這隻重製的「神雕」，還原了1995年古天樂、李若彤主演的TVB電視劇《神雕俠侶》中的大雕。仔細看，與電視劇中的還真是十分相似。（林雯婕攝）


　　在展覽期間，駐滬辦將與上海圖書館合作舉辦多場講座活動，介紹金庸的生平和著作；上海音樂學院的學生將於周末在展覽現場演奏經典金庸影視金曲。此外，駐滬辦亦計劃舉辦金庸主題電影展，展映多部金庸相關電影。

 

在影視作品區域，可以見到許多熟悉的武俠電視劇劇照、電視劇劇本、以及早期TVB為金庸武俠劇所做的特刊，這些畫面又勾起不人少青春的記憶。（林雯婕攝）

 

 

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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