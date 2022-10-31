比亞迪季績符預期 無懼大行看法分歧急彈逾半成

比亞迪(01211)上周五(28日)股價急插一成，逼近今年3月低位約164元水平，創超過7個月新低，今日(31日)藉第三季業績符合早前盈喜預期，純利升3.5倍，股價急彈逾半成，收復部分失地。不過，比亞迪績後雖獲多間大行指盈利符預期甚至超預期，但部分大行同時憂慮電動車行業競爭加劇，市場情緒疲弱，下調其目標價，加上股價一彈高，恐又遭股神巴菲特減持，股價升勢能否持續成疑。

(比亞迪網頁截圖)

比亞迪新能源車業務增加 第三季純利升3.5倍



比亞迪公布，截至9月30日止第三季度純利約57.16億元(人民幣．下同)，同比升3.5倍，每股盈利1.97元，扣除非經常性損益之純利約53.36億元，升9.3倍，營業收入約1171億元，升1.16倍。首三季純利則約為93.11億元，升2.8倍，每股盈利3.2元，扣除非經常性損益之純利約83.65億元，升8.44倍，營業收入約2677億元，升84.37%，主要是新能源汽車業務增加所致。業績符合公司早前發盈喜預期第三季純利介乎55億至59億元，首三季純利介乎91億至95億元。





(《開市Good Morning》節目截圖)

富瑞：收入盈利勝預期惟競爭加劇 目標價降至242元

富瑞發表研究報告指，比亞迪第三季收入及盈利按年升116%及350%，優於市場及該行預期，而得益於經濟規模的改善，其單位淨利潤正持續改善，上調今年及明年的銷量預測至190萬輛及270萬輛，以反映強勁的銷售和出口銷售潛力，並上調今年及明年的盈利預測53%及26%，以反映優於預期的盈利能力改善。富瑞重申對比亞迪「買入」評級，惟基於下調對其2025年市盈率預測，由20倍降至15倍，並考慮市場在2025年競爭加劇，將目標價由354港元降至242港元。

大和：高基數效應下銷售增長將回落 目標降至328元

大和則指，比亞迪第三季表現符合相關指引，純利按年增長350%，而按季則增長105%至57億元，鑑於強勁的新能源車銷量需求和公司盈利前景的改善，大幅上調2022至24年每股盈利66至94%，並上調2022至24年新能源車銷量預測16至21%，隨著比亞迪9月銷量達到20萬輛，預期新能源車銷量將繼續錄得按月改善，料明年銷量達到300萬輛，並預期電動車電池、太陽能及半導體將在2024起為比亞迪帶來新增長動力，維持「買入」評級，惟基於目前市場情緒疲弱，又預期在高基數效應下，2023年以後的新能源車銷售增長將回落，將目標價由380港元下調至328港元。





花旗：毛利率上升看640元 瑞信：強勁銷售本季將持續

花旗表示，比亞迪第三季盈利符合市場預期，其綜合毛利率按季上升4.6個百分點至19%，屬業績亮點之一，而其自由現金流按年升130%至197億元，維持「買入」評級及目標價640港元。高盛則認為，比亞迪上季業績優於預期，市佔顯著增長，其單位經濟改善推動毛利率擴張，經營開支比率則因競爭環境加劇及研發開支增加而上升，重申「買入」評級及獲納入「確信買入」名單，予目標價420港元。

另瑞信指，比亞迪第三季純利按年增長350%，按季提升105%，創季度最高紀錄，其中汽車業務增長強勁，期內車輛銷量強勁增長至53.87萬輛，創季度銷量新高，而公司於3月宣布提價，其中大部分訂單於第三季陸續交付。預期比亞迪強勁銷售勢頭將在第四季持續，估計10月銷量將再創歷史新高，達約22萬至23萬輛，按月增長10%至15%，令第四季銷量按季提升35%至72.7萬輛，推動季度淨利潤創新高達63.3億元，維持其「跑贏大市」評級及410元目標價。

溫傑：第四季銷售或遜預期 估值貴股神隨時沽貨



今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指從中線來看，電動車行業增長仍很快，絕對未見頂，但第四季在Tesla減價及其他公司推出新車下，比亞迪銷售有機會沒預期那麼好。而早前比亞迪發盈喜，預期純利範圍不算太闊，業績好已在市場預期內，未必因此再有太大炒作，最終公布業績亦處於其預期範圍中間，沒太大驚喜。反而要留意比亞迪已沒了股神光環，一彈高隨時會遭股神沽貨。另跌市及加息環境亦不利增長股或估值貴股份，比亞迪市盈率高達128倍，雖然股份有質素，短線見反彈不出奇，而跌至160元股神再沽貨機會料也不大，但估值確仍很貴。

福特電馬跟隨Tesla降價 比亞迪斥50億訂造運輸船

電動車行業競爭日趨激烈的確值得留意，繼Tesla在華全系降價後，福特電馬亦跟著降價。福特中國電動車事業部官方宣布，自10月31日起，福特電馬Mustang Mach-E全系售價下調，降幅在2萬至2.8萬元人民幣，調整後價格區間為24.99萬至36.99萬元人民幣。降價海報中，福特電馬還著重突出有兩款車型為「庫存促銷」。不過，比亞迪非但沒減價促銷打算，更擬打造運輸船隊，據《財新》引述消息人士報道，比亞迪將在山東煙台一家船廠訂造多達8艘滾裝船，總造價接近50億元，每艘可裝載7700輛汽車。目前基本確定建造6艘，另兩艘是選擇權訂單。

比亞迪收市升6.04%收報175.7元，成交26.16億元。部分汽車股亦借勢造好，長汽(02333)升2.27%報8.57元，蔚來(09866)升1.7%報74.8元，吉利(00175)升0.24%報8.44元，惟小鵬(09868)跌2.31%報25.4元，理想(02015)跌0.28%報53.55元，廣汽(02238)跌3.24%報4.78元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看