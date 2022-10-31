【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減 外資難流入港股或試萬三

港股10月試完一底再一底，但沒有最低只有更低，月內連15000都失守！月初港股憧憬進一步放寬入境檢疫至「0+0」，曾一度於北水缺席下大升逾千點，但美國將31間中企列入未經核實清單，加上二十大前不明朗因素累積，恒指上半月已失守17000。隨後恒指於該位嘗試反撲，惜在外圍通脹高、加息快的不利氣氛下，二十大完結後，恒指單日急瀉千點，失守16000兼再逼近15000大關，但期結因素等令15000大關一觸即破，31日再創恒指逾13年半新低至14597。

(資料圖片)



連敬涵：預期美國通脹見頂



恒指10月接連跌穿幾個整數心理關口，國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，目前市況是否已在15000點見底仍然未知，早前恒指的反彈是跟隨美股憧憬加息壓力減輕回升，加上人民幣升值才略為反彈。不過他提到，目前外圍對美國通脹見頂較為樂觀，但美夢能否成真仍要觀望多項數據，若繼續支持通脹見頂的預期，則證明聯儲局加息奏效，12月才有可能降低加息幅度至半厘，對股市才會更有幫助。



至於內地因素方面，連敬涵指二十大過後市場希望變失望，經濟以至防疫措施都未如市場預期，而早前港股大跌亦已反映相關因素。未來觀望內地防疫措施能否進一步鬆手，以及經濟數據改善，才有望對市場產生更大上升動力。



連敬涵：憂李強維持強硬管治手段



二十大完結後，港股曾大跌千點，連敬涵預期此後一段時間都未必會有進一步穩經濟措施，因商討需時，最快亦要到11月的中央工作會議後才可能有措施出台，但他預期中央需公布有關放寬防疫措施才能支持大市。他指出，目前的確缺乏誘因令外資重返港股，因臨近年尾，除非有重大利好消息，否則外資起碼要到明年才會部署港股。



連敬涵補充，二十大後外資看法偏淡，其中一大原因是原職上海市委書記的李強勢將接任國務院總理，市場擔心李強掌管上海時的強硬封城政策，有機會在他擔任總理後進一步擴展至全國，加劇對中國經濟影響，削弱外資信心。連敬涵表示，現時港股跌幅難以估計。

恒指10月大跌2535點，並失守15000點關口。(經濟通HV2報價系統截圖)

林嘉麒：11月議息或較鴿派



美國11月將舉行國會中期選舉，市場較關注聯儲局在中期選舉前的加息取態。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，根據經驗，聯儲局在中期選舉前在貨幣政策上會略為寬鬆，近期聯儲局官員的口風都較鴿派，相信當局在中期選舉前不會有太大加息幅度。他續指，近幾個月美國CPI按年漲幅逐步回落，意味聯儲局加息開始在遏制通脹上起了些少作用，投資者未來宜再留意聯儲局議息後，如何就通脹數據調整加息政策。



另外，他指民主黨的選情對美股走勢重要，因為現任美國總統拜登代表的民主黨，過往在參眾兩院都有較多議席，若然今次民主黨在中期選舉議席流失過多，將令拜登政府往後的施政變得更加困難，屆時可能會為市場帶來引憂，從而令美股出現震盪。



英鎊強勢接近尾聲



除了美國中期選舉之外，英國首相的更換亦成為今個月焦點之一。上任英國首相卓慧思請辭僅數天，保守黨內部迅速解決新任首相問題，辛偉誠成為首位英籍印裔首相，英鎊匯率曾反彈。



林嘉麒表示，現階段市場似乎已將英倫銀行加息及政局轉趨穩定的兩大因素消化，英鎊走勢已沒有之前那麼強。他認為，英國目前的通脹及經濟增長差的問題頗為嚴重，經濟數據對英鎊影響較大，相信早前的強勢已去到尾聲，兌美元的價格未來有機會回落。



他續指，滙控(00005)在歐洲及英國業務的佔比較多，今年10月尾公布的季績尚未反映英鎊急跌、英國通脹問題等因素。由於英國經濟前景較暗淡，英鎊更有可能出現新一輪下跌趨勢，屆時對滙控的影響較大。他又提到，另一隻國際銀行股渣打(02888)的焦點在於美元稍為轉弱，以及新興市場的業務表現，受英鎊的拖累較少，前景相對較滙控樂觀。



港股估值料續被調低



林嘉麒表示，隨著重磅科技股即將公布業績，市場較關注這些在恒指權重佔比甚多的股票表現，並為公司未來盈利作出預測，對港股走勢非常關鍵。他又指，早前美股因鷹派加息預期降溫而有所反彈，但港股沒有跟隨，走勢反而一天比一天弱，而現時恒指市盈率仍未到最低水平，疊加資金流走、人民幣走勢等不明朗因素，估計恒指的估值會繼續被調低。



他估計，11月港股料會繼續弱勢，反彈力度亦不會太強，回落到13000點或有較大支持。

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看