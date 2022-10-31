《月結─跌市拆局》中央堅持動態清零 內需股難炒疫苗股可短線

即將踏入「雙11」活動，阿里巴巴(09988)、京東(09618)以外，還有可買入的雙11概念股？內地仍未放寬「動態清零」措施，餐飲股現時是否吸納良機？疫苗股尚有炒作空間？昔日以穩定見稱的公用股，為何月內愈跌愈急？財經專家與你逐一拆解！

（互聯網截圖）



林嘉麒：今年雙11銷情料較去年好



阿里巴巴天貓「雙11」活動迎來第14年，阿里巴巴淘寶天貓產業發展及運營中心總裁吹雪表示，今年雙11參與者來自全球的90多個國家和地區，接近4萬個合作夥伴。



元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》預期，今年「雙11」活動銷情會勝於去年同期，甚至在銷售金額上再創新高，因為活動期間商戶會推出特價優惠，吸引更多人在雙11期間消費，銷售反應相信不會太差。



他又表示，國家第四季經濟增長並不理想，尤其在社會零售銷售方面，地方政府可能會在雙11期間，再實施類似今年5月推出的消費券措施，以刺激消費數字，對雙11的銷情亦帶來幫助。不過，他提到商戶推出的優惠多，意味平台經濟股付出的補貼都不少，經營利潤未必很大。即使銷情理想，未必會利好相關公司股價。

阿里巴巴股價在10月繼續向下，更失守70元關。(經濟通HV2報價系統截圖)



京東10天線有反彈阻力



兩大平台經濟股阿里巴巴及京東股價在10月繼續向下，阿里巴巴更失守70元關。林嘉麒表示，阿里巴巴業務多元性較京東為多，惟新興業務暫時盈利能力不高，而公司以往在雙11活動期間的股價敏感度不及京東，故要炒雙11概念的話，買入京東會較合適。



部署方面，林嘉麒表示京東自10月24日低位138.9元有支持，市場亦為留意雙11的預售及開售當刻的數據，對京東都有一定利好作用，可博股價挑戰10天線附近位置(約156元)，未跌穿140元仍可持有。他又提到，投資者可留意其他直播平台股，如快手(01024)、嗶哩嗶哩(09626)、新東方在綫(01797)，因為這些股票同樣在雙11活動的敏感度較高。當中，新東方在綫股價走勢較強，但股價自從衝高至10月27日高位42.7元後有壓力，建議投資者可候至10天線吸納，目標留意42元。



林嘉麒：餐飲股短炒可選海底撈



中共二十大會議於10月22日結束，惟中央未有明確的就「動態清零」政策作出重大改變，令市場對放寬防控政策的預期落空，內需股在10月的回吐較大，尤以體品股及餐飲股的沽壓較大。



林嘉麒指出，以現時疫情而言，投資者不能過分憧憬內地會完全放寬防控政策，惟未來仍然有機會放寬相關政策，當市場差不多消化完利淡因素後，餐飲股股價能回穩。他續指，明年農曆新年的節日因素，以及可能於第四季推出消費券的刺激經濟措施，相信對餐飲股銷情會有一定幫助，餐飲股前景料不會過於悲觀。



餐飲股之中，林嘉麒較留意海底撈(06862)，雖然公司過往的業績表現較差，但市場都憧憬公司虧損情況會逐步改善，而上個季度刪減門店數目後，表現都略為好轉，股價又跌至近年內低位，可博的反彈空間較大，可於12元水平吸納，買入價的半成作止蝕位，反彈阻力料在14元。他又提到，另一隻餐飲股九毛九(09922)的基本面較好，但今個月的技術走勢較一般，5月的底部都未能守得住，不建議投資者買入。



蒙牛續尋底格局機會大



至於體品股方面，林嘉麒表示體品股在第三季的銷售數字較令市場震驚，當中作為龍頭的安踏(02020)表現未如理想，李寧(02331)銷售尚可仍要跟跌，反映體品股處於弱勢，短期的銷售情況未必因世界盃的體育盛事而推高。他又提到，體品股目前面對庫存不足的問題，原材料價格亦上升，將令毛利率下跌，有關問題可能要待至公司有進一步銷售計劃才能改善，不建議投資者現時部署體品股。



林嘉麒在訪問期間講到世界盃的贊助商之一蒙牛(02319)，股價於10月28日大跌逾9%。他估計，蒙牛股價當日跌幅顯著，與另一大型奶製品企業伊利業績表現欠佳有關。他解釋，伊利作為行內龍頭，今年第三季在液態奶業務急轉直下，同樣在液態奶業務佔比甚高的蒙牛受此影響。此外，伊利曾表示因為贊助世界盃，令公司在第三季的盈利欠佳，市場擔憂作為世界盃官方贊助商的蒙牛，第三季業績會否比伊利更差，導致股價急挫。他預期，蒙牛年內持續弱勢，跌穿多個重要支持位，相信會繼續尋底格局，投資者不宜現時撈底。

蒙牛於10月28日大跌逾9%，續尋底格局機會大。(經濟通HV2報價系統截圖)



連敬涵：疫苗股難長炒



二十大舉行期間宣布堅持動態清零，市場有資金追捧疫苗股，期間上海宣布以康希諾(06185)旗下吸入式疫苗克威莎作為加強劑，刺激股價急飆兩成。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，疫苗股早前調整較大，受惠動態清零帶動回升，短期表現較好，亦重回多條主要平均線以上。但他質疑疫苗於內地的需求量，因內地必然不會效發香港谷針，只會以恆常化處理，而且未來亦未必會百分百維持動態清零，因中央都要顧及經濟發展，認為疫苗需求不如預期般大，疫苗股難以「長炒長有」故建議短炒為佳。他預期康希諾最多上望80元會出現明顯阻力，另外同樣熱炒的康方生物(09926)同樣於34元會有阻力，兩股目前水位都已不多。



公用股息率無甚吸引



一向為港股跌市救星的公用股，受市況拖累連跌超過一個月。連敬涵指公用股至今都未適宜部署，美國不斷加息令息口上升至接近5厘，公用股息率約為5至7厘，變相對市場吸引力不大，引發公用股拋售潮。



連敬涵提到，若以收息為目標，多隻內銀股息率都高達10厘，但內銀股與內地政經息息相關，風險高，難以大升且有波動，買入後賺息不賺價。他指，要穩陣賺息必然首選中資電訊股，如中移動(00941)及中電信(00728)，抗跌力強兼息口高，同時較不受經濟情況拖累，比內銀更穩陣。

撰文：經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

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