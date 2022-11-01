【虛幣世界】狗狗幣表現大漲，主流加密貨幣走勢平穩

特斯拉創辦人馬斯克正式以440億美元收購Twitter(推特)，在入主推特之後，馬斯克立即罷免董事會中的九人。不過，市場較為關注Doge Coin(狗狗幣）的去向，這款流行MEME Coin隨著馬斯克收購完成後一路攀升，過去24小時升逾8%。



CoinDesk 分析師Glenn Williams表示，DOGE的價格波動似乎源於馬斯克的個性和熱情的狗狗幣社區，而不是幾個月來一直受比特幣、以太幣和其他主要加密貨幣的宏觀經濟指標影響，他認為DOGE 的上漲可能與過度清算和空頭擠壓有關，代幣可能提供做空機會。



而比特幣 (BTC) 昨日出現下跌情況，最近在過去 24 小時內下跌了約 1.3%，但按市值計算仍然輕鬆超過上週假設的 20000 美元高位；以太幣在同一時期同樣上漲，並且在1500 美元上方交易。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20455.09(美元．下同)，跌0.17%(24小時比較．下同)；以太幣現報1571.37元，跌0.84%；艾達幣報0.4071元，升0.39%；瑞波幣報0.4609元，跌0.67%。



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