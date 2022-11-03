中銀香港於逆市下助您「無懼波動 小本出動」 善用平均成本法把握入市時機

港股踏入第四季後，波動持續，一時創逾十年低位，翌日又反彈千點。一眾股民既害怕入市後再跌市，蒙受投資損失；同時又怕跌勢已到盡頭，現時不「撈底」的話，會錯失升市的獲利良機。





在這種市況下，分散入市投資可以將投資成本平均化，透過以不同水平的成本入市，可以減少一次過大手買入後，股價下跌而沒有額外資金「溝貨」的風險。





不過，即使現時股市再低，藍籌及大型股票每手買入價仍需數千元至數萬元不等，以一般個人投資者成本計，根本未能有效分散成本風險。如何才能做到無懼市況波動，以小本出動呢？





NotALot碎股易 低至一股買入精選港股 大大降低投資成本





中銀香港推出的「NotALot碎股易」相當適合現時市況，投資者可以低至一股為單位買入港股， 超過200隻精選股票可供選擇，包括多隻藍籌股及大型股份，打破市場常規，降低投資門檻。即使是大型藍籌，數十元至數百元已可買入一股。





雖然買賣碎股並非中銀香港證券服務獨有，不過一般市場上買賣碎股門檻相當高，定價亦不透明，買賣佣金亦較一般交易為高。中銀香港「NotALot碎股易」買入佣金低至0.25%，不設最低收費；現時更有優惠無上限零佣金沽出碎股，比每手交易更為吸引。在如此市況下，投資成本「慳得一蚊得一蚊」，賣出碎股免佣優惠可大大降低相關成本，令投資回報更大化。





月供股票優惠多多 提升投資收入





另外一個有效將成本降低的方式，可以選擇月供股票，投資者透過選擇心水股票並每月供款，聚沙成塔，小本出動，一段時間後亦能儲得心水持股。尤其是在現時市況低迷、股價低水的情況下，月供股票可以更低成本買入更高數目的股份，相當划算。





中銀香港月供股票服務涵蓋超過200隻港股，同樣覆蓋藍籌及大型股份，甚至多隻指數基金，自由度相當高。每月供款額低至港幣或人民幣500元。





現時中銀香港更免收月供股票保管費及代收股息等手續費，大大節省交易及投資成本。





首十二個月享最多港幣600元手續費減免 擴展至手機銀行





除了節省交易開支，投資者於今年內設立月供股票計劃，首十二個月更可減免最多港幣600元手續費，另外若以中銀信用卡進行每月供款，更可賺取簽賬積分，相關優惠間接令投資回報提升。最近中銀香港並將月供股票服務擴展至手機銀行，不論身在何處，彈指之間亦可進行交易，不怕錯失每一個投資良機。





強強聯手 聯乘經濟通ETNet 推出PickAStock揀股易



(左起：經濟通總經理黎仲禧，經濟通董事總經理史秀美，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌，中銀香港個人數字金融產品部助理總經理 (股票及結構性投資業務) 姚益煇)



若對選股缺乏信心，亦可參考中銀香港證券服務的「PickAStock揀股易」，透過由ETNet經濟通提供的市場資料，分析港股、A股及美股三大市場股票走勢，系統便會列出現時正處於或即將進入有關形態的股票，供投資者選擇；亦會分析股票基本面表現，為個股提供綜合評分。充份掌握市場資料後，再作出投資決定。





ETNet經濟通用戶亦可在應用程式上發掘心水股票後，直接於相關新聞或報價版面，透過開放應用程式介面（Open API），一按登入中銀香港手機銀行進行股票交易，毋需手動「轉app」，進一步支持投資者掌握先機。





立即了解更多: https://bit.ly/3Uls7tf



投資涉及風險，上述產品、服務及優惠受條款及細則約束。





以上資料由客戶提供。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看