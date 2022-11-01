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阿里京東「雙11」銷售報捷　股價曾飆逾半成

01/11/2022

　　內地「雙11」購物節昨晚(31日)正式開鑼，兩大電商平台阿里巴巴(09988)旗下天貓及京東(09618)銷售均報捷，其中天貓首小時102個品牌成交破億，京東家電產品1分鐘成交破10億，阿里及京東股價今日(1日)都曾飆逾半成，但看來是因科技股今日普遍急升多於因雙11銷售理想，事實上兩間公司早前已公布預售反應熱烈，正式開賣表現好應在市場預期內，不過最近有大行看好兩間公司第三季業績會有改善，或有助股價從低位反彈。

 

(天貓網頁截圖)

 

天貓首小時102品牌成交過億人幣　直播觀看年增6倍

 

　　「天貓雙11」第一波銷售昨晚8時開啟，銷售1小時，102個品牌成交額過億元(人民幣．下同)，其中國貨品牌佔比過半。黑鹿、挪客、牧高笛、森寶、未及、佳奇等國貨品牌首小時成交額均超過去年11月1日全日，其中積木品牌「未及」僅用10分鐘成交額便超過去年雙11全周期。另開賣首小時內淘寶直播場觀同比增速6倍，「腰部主播」交易額同比增速2.5倍。


　　其實，天貓雙11預售階段在10月24日晚上8時已開始，阿里表示，預售首日美妝行業在4小時內誕生52款銷售破億元的美妝單品，以及誕生4家總銷售額破10億元的品牌 ，另超過100個男裝品牌預售首4小時成交已超越去年預售首日全日。此外，預售首4小時新能源車充電樁的預售額按年增長9%，零跑汽車(09863)預售首5分鐘成交額已超過去年預售首日全日。

 

淘寶香港站預售金額及訂單量錄高雙位數增長

 

　　此外，阿里巴巴淘寶香港站推出升級大件家具服務、全新支付服務，以及滿額跨境段包郵及升級退貨等，以進一步加強香港消費者購物體驗。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅透露，隨著香港市場的消費者對雙11愈來愈熟悉，消費信心日漸增加，更願意購買如大型家具等複雜的產品類目，客單價錄得持續穩定增長。自10月24日雙11的預售活動開始後，香港消費者的預售金額和訂單數量均錄高雙位數增長。


　　天貓及淘寶亦提供跨店滿減優惠，每滿300元減50元，每滿200元減30元，多買多減不設上限。第一波銷售期於昨晚8時展開至11月3日，第二波將於11月10日晚上8時至11日進行，將在兩波銷售期首日增設首4小時殺勁減優惠、每晚8時開搶111元限量紅包(滿300元可用)，以及提供新人優惠。

 

京東家電類1分鐘成交破10億　多個品牌手機1秒成交破億


　　京東雙11全球熱愛季亦於昨晚8時正式啟動，美的、海爾、聯想等家電品類1分鐘成交金額破10億元，10分鐘整體成交額同比增長超40%。蘋果、小米、華為、榮耀、iQOO品牌手機在開門紅中成交額1秒破億元。安徽、湖北、甘肅等地成交額增速領跑全國。

 

　　京東雙11預售早於10月20日晚上8時開啟，京東公布，家電整體預售訂單金額按年增長近50%，其中海爾、美的、小天鵝、TCL、容聲、海信、格力等家電大牌預售訂單金額按年增長超70%。另在10月24日晚上8時開啟1小時，京東新百貨美妝品類預售訂單額按年增長超10倍。年齡層方面，「00後」消費人均件數按年增長19%，「銀髮族」消費人均件數按年增長47%，縣域和農村市場預售訂單額佔比增長17%。

 

美銀：中國上季商品網上零售額增7%　料京東阿里盈利有改善

 
　　值得留意，近日有大行就京東及阿里第三季業績發表報告，不算看得太差，其中美銀證券指，國家統計局公布第三季商品網上零售額按年增長7.1%，較第二季的3%大幅改善，但7至9月的數據仍未重回雙位數增長，而最近幾周增加疫情封鎖措施及旅行限制，可能影響10月的消費情緒。預期京東第三季美國通用會計準則下(GAAP)的經營利潤率2.3%，相對於去年同期的1.2%有改善，維持對其2024年的每股盈利預測，但將2022至23年的預測適度下調，目標價由302元降至279元，維持「買入」評級。

 

　　美銀證券又指，據統計局數據，估計阿里本地零售市場交易總額(GMV)將由今年第二季(2023財年首季)下跌中單位數，改善3個百分點至第三季((2023財年次季)下跌2.5%，另預計其各業務的持續成本控制，將支持第三季盈利表現，維持「買入」評級，並上調2023至25財年每股盈利預測，惟目標價由153元降至144元，主要反映其公開投資的價值更新。

 

大摩：京東第四季收入增長指引將成股價催化劑

 

　　此外，摩根士丹利近日發表報告指，京東將於11月公布第三季業績，第四季的收入增長指引將成下一個股價催化劑，預期集團第四季的收入增長最少可達到第三季的水平，而任何高於該行預設的基礎情境，都可能推動股價向上，維持對京東美股「增持」評級及目標價55美元。


　　不過，高盛早前發表報告指，由於中國嚴格的防疫措施，令全國網上零售增長疲弱，預計阿里、京東等各大電商公司第三季收入增長較弱，當中京東料增10%、阿里料增4%，第四季更可能錄得零增長，但隨著成本控制，利潤率有望提升。另料「雙11」將比以往激烈，因為傳統電商公司將面臨短片平台的競爭，刺激各方大手促銷。高盛分別降阿里及京東目標價8%及16%至134元及325元，維持「買入」評級。

　　阿里半日收市升4.07%報63.95元，最多升7.57%至66.1元；京東則升3.45%報150.1元，最多升6.27%至154.2元。至於其他科技股，美團(03690)升6.89%報133.4元，騰訊(00700)升5.16%報216.2元，小米(01810)升1.25%報8.92元，百度(09888)升2.86%報77.25元，網易(09999)升4.45%報89.4元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)


撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉




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