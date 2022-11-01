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李家超：金融投資峰會逾200位嘉賓出席　缺席只屬少數

01/11/2022

　　行政長官李家超於行會前記者會表示，這兩周香港充滿動力和活力，本周舉行的香港金融科技周有500個贊助商和參展商，300個講者，預料出席人數過萬人，由周三（2日）開始的金融投資峰會亦有200多人出席，周末將舉行七人欖球賽，下周四、五（10至11日）將舉行亞洲醫療健康高峰論壇。

 


　　李家超表示，「0+3」後有不同活動空間，社交距離措施亦有所放鬆，10月出境數字按月升1.5倍，入境數字亦升1.6倍，顯示外地來港人士增加。


金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數

 


　　被問到有金融領袖缺席國際金融領袖投資峰會，會否感到失望，李家超表示缺席嘉賓只屬少數，目前仍有200多位嘉賓出席，相信影響不大。


　　至於「紅黃碼」安排，李家超表示，會按需要採取一些措施，令活動可以進行，對於金融領袖投資峰會「包廂」等特別檢疫措施安排，屬風險可控。


　　據外媒報道，目前黑石集團（Blackstone Group）總裁Jonathan Gray、花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）先後因感染新冠病毒而無法出席峰會；至於巴克萊Venkatakrishnan則因行程有變，本周將不會到訪亞洲。


陳茂波將在機場進行核酸檢測

 


　　財政司司長陳茂波到訪沙特阿拉伯利雅德期間，新冠快測呈陰性，已安排日內啟程回港，預計在本港時間今日下午抵達。李家超表示，他會在機場做核酸檢測，到時再看情況。　


　　被問到如果在機場核酸檢測呈陽性，會否有豁免安排，李家超指，陳茂波如果核酸檢測呈陽性，將需要接受隔離。


「免針紙」修例符合法治精神


　　李家超又指，醫護人手不足問題，醫衞局正想辦法增加公營醫療人手。至於「免針紙」案，他指修例符合法治精神，堵塞取消免針紙法例漏洞，確保執法有法律基礎。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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