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【FOCUS】ECB遇通脹攔路虎 歐洲街頭怒火升溫

01/11/2022


　　在激進加息之路退意漸生的歐洲央行(ECB)，身後的通脹之虎卻步步緊逼。歐盟統計局公布，10月CPI錄創記錄的按年升10.7%，19個成員國中多達11國同錄雙位數；與此同時，三季度GDP按季增長放緩至0.2%。

 

　　通脹高燒不退，衰退迫在眉睫，在德國、法國、捷克、意大利等國街頭，抗議生活成本危機和反北約之聲，此起彼伏。

 


10月CPI按年加速至10.7%



　　歐洲央行總裁拉加德上周公開承認，「歐元區可能走向衰退」，以及議息聲明刪除「接下來幾次會議」繼續加息的字眼，令市場憧憬，其短短三月加息200個基點的「急行軍」，最快將於再加息75個基點後打住。

 

 

 

 


　　有關ECB Pivot快至的背書，還來自法國總統馬克龍。他較早時質疑，歐洲央行以犧牲需求的方式來控制通脹恐用錯藥；法國10月CPI按年升7.1%低絕歐元區，但背後代價是政府從去年底以來狂使240億歐元補貼能源帳單(預計明年將達450億歐元)。此外，意大利極右翼女將梅洛尼上周以總理身份首次發表演講，亦指摘歐洲央行加息損害意大利等高債務國家。

 


　　不過，歐洲央行擬在衰退來襲前停止加息的小算盤，卻在創記錄的通脹讀數前顯得不合時宜。整體CPI從9月的9.9%加速至10.7%(預期:10.3%)，其中，能源、食品酒類煙草、非能源工業品、服務分別漲41.9%、13.1%、6%、4.4%，齊較9月加速。



加薪、提高補貼、反北約



　　如影隨形的是增長放緩，歐元區三季度GDP按季增長從上季的0.8%降至0.2%。其中，比利時、奧地利、拉脫維亞三國率先進入負增長；德國雖意外增長0.3%，但10月食品通脹按年飆升20.3%，為有記錄以來最高，大幅高過意大利(13.8%)、西班牙(14%)等南歐國家。

 


　　歐洲陷入既要抗通脹、又想防衰退的兩難境地，盡管當地天然氣價格較8月峰值回落約65%，但難言最壞的情況已過，特別是英國氣象局昨日預測，未來三個月的平均氣溫將略低於過去5年均值，或預示天然氣需求將上升。而就在昨日，美國未來數日將降溫的消息，推升天然氣期貨價格單日飆升逾一成。

 


　　凜冬隱雲密布，在柏林、巴黎、布拉格、羅馬等城市，成千上萬要求加薪、提高補貼的民眾走上街頭，甚至高喊反北約、結束對俄制裁口號。歐洲社會面臨的高壓有多危險？周二登場的丹麥議會選舉結果或提供線索一二。最新民調顯示，現任首相Mette Frederiksen領導的左翼社會民主黨，跟右翼民粹聯盟的支持度幾不分上下。

 

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