【陶冬專訪】卓慧思下台—市場反擊現代貨幣理論（有片）

英國在三個月裏換了三任首相，卓慧思政府更在44天就坍塌，其中有何教訓供政客借鑑？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就指，可以找出很多理由分析她下台的原因，但最重要的是--市場第一次對現代貨幣理論發起反擊，市場反應令一屆政府倒台。

他解釋，卓慧思政府本質上是追求增長的政府，為此不惜擴大財政支出，減稅和補貼，來扶持經濟增長。相對而言，不太重視財政的可持續性。卓慧思自詡是戴卓爾夫人第二，不過戴卓爾扭轉經濟頹勢，靠的是結構性改革，卓慧思靠的是無節制財政開支。而且，她的財政支出只能給經濟帶來短期的一次性的刺激，無法帶來結構性改變，無法提高經濟效率，也就無法產生出長遠的稅收現金流。

世界不止一個卓慧思

陶博認為，卓慧思從來沒有提過現代貨幣理論，但是她的政策思維很明顯地有著現代貨幣理論的基因。現代貨幣理論的核心主題就是，如果不出現大規模的通脹，政府可以允許持續的財政赤字，央行應該為財政赤字買單。然而，卓慧思政府此舉遭到金融市場的強烈反彈。

陶博特別指，卓慧思下台，但世界不止一個卓慧思。本世紀以來，幾乎所有西方政客都不接受經濟的下行周期，試圖通過人為政策來改變經濟周期，改變經濟的軌跡，來獲得個人的短期政治利益，卻製造出巨大的財政窟窿和天量的流動性。

暗處政策王者遇上天敵

面對全球通脹高企、資金成本暴漲、非美元貨幣匯率大貶，只要有一個觸發點，市場都可能發生超預期的動盪，反過來再衝擊政局。「現代貨幣理論是躲在暗處的政策王者，但是最近遇到了兩個天敵，一個叫通脹，一個叫市場。」

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