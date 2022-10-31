【金融科技周】陳茂波視像演講 指對虛擬資產在港發展持開放態度

財政司司長陳茂波原定在周一（31日）開幕的金融科技周擔任演講嘉賓，但他上周到訪中東期間新冠確診，他周一透過預錄演辭方式發表演講。陳茂波表示，自己十分希望親身出席今次活動，笑稱「阿拉伯人的熱情好客很明顯讓我未能回港。」他又強調，香港在很多方面上都向世界表示:「我們回來了」。



陳茂波指，今年金融科技周展示香港、亞洲和世界各地的最新情報洞察和金融科技機會。香港為開放市場、完善監管制度、法治、基礎設施以及資本和信息自由流動，港府正加強金融基礎設施，並且基於一國兩制原則，連通香港與國家和整個世界的資金。



對虛擬資產在港發展持開放態度



政府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，訂定政策立場和方針，並與監管機構正研究推出多個試驗計劃。陳茂波指出，香港對有關發展持開放態度，政府與金融監管機構共同建設促進虛擬資產在香港可持續發展的環境。



他提到，當局正在向金融科技公司和研究機構提供補貼，允許他們與金融機構合作開發新的金融科技產品，同時與內地合作，幫助金融科技公司進行試點試驗。他稱，香港金管局已經開始為央行數碼貨幣CBDC做研究準備工作，今早當局就香港虛擬資產的發展發表了政策聲明，涵蓋關於投資保護和試點項目以獲取投資保護以及虛擬資產帶來的技術收益和金融創新的願景法規。

撰文：經濟通採訪組

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