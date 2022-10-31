  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【金融科技周】余偉文：目標年內試行推出首批代幣化綠色債券

31/10/2022

　　金管局總裁余偉文周一 （31日）出席金融科技周時表示，目標於今年內，由機構投資者試行推出首批代幣化綠色債券，由於產品對政府而言新穎，當局及政府正與顧問研究發行方法及數額。

 

（Rex攝）


　　至於市場上虛擬貨幣交易，余偉文稱，交易需設足夠的監管系統「保護傘」，當局亦需做好投資及消費者教育，提防價格上落等情況。


　　他又稱，香港有條件進一步發展虛擬資產生態圈，冀政府鼓勵相關創新工作。至於代幣化資產將來會否成為潮流，亦可交予市場研究。

 

金融創新需持合理開放心態

 

　　余偉文表示，做好金融創新，須具有合理開放心態，如讓金融行業明白創新有助提高效率，以及平衡創新及市場穩定。作為監管機構，未來亦會向銀行推出虛擬貨幣和穩定幣相關監管框架。


　　他又稱，創新需超越科技，由於科技基礙技術簡單，但需更多人參與，而建立網絡效果則屬挑戰。


　　余偉文亦回顧「金融科技2025計劃」內，央行數字貨幣跨境支付項目mBridge平台測試，涉及4個地區20家商業銀行，參與測試真實交易達160宗，價值逾1.7億港元，其中數家央行發行近1億港元央行數字貨幣。另外，上星期正式推出的商業數據通，測試期間，批出900宗中小企貸款，涉款18億港元。　


向外國投資者展示香港回來了


　　他表示，國際金融領袖投資峰會對香港而言是重要活動，有來自逾100家機構的200多名出席者，包括多名行政總裁，可向他們展示香港的活力及動力，讓他們得到「香港回來了」的清晰訊息並帶回去。


　　他續說，香港仍是亞洲的領先國際金融中心，香港所有優勢及成功的因素仍存在，包括普通法制度、資金自由流動、良好的監管生態系統，又指香港仍具有連繫內地與全球的獨特角色。

 

許正宇：散戶參與虛擬資產 仍有待證監會諮詢工作

 

　　政府周一發表虛擬資產在港發展政策宣言，財經事務及庫務局局長許正宇見記者時表示，本港過往監管虛擬資產有一定基礎。至於監管散戶參與仍有待證監會諮詢工作，他稱，相關投資有潛在反洗錢等風險，政府目標平衡及有秩序發展該市場，而上述宣言有助釐清其未來工作。


　　「國際金融領袖投資峰會」將於本周舉行，財政司司長陳茂波到訪中東時確診新冠病毒，亦有嘉賓因為確診未能訪港出席峰會。被問及會否影響舉辦活動，許正宇表示，未來數日在港舉行的活動，都能體現香港的金融優勢，希望向外界表達歡迎企業和投資者的訊息，有關活動會繼續進行。


　　他又指，周一舉辦的金融科技周吸引逾萬名參加者，參展商和參與演講的機構超過800家，體現香港在金融科技發展的成績和金融中心的優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

139.600

異動股

00700

騰訊控股

227.400

異動股

02269

藥明生物

37.950

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,612.85
    -120.10 (-0.367%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,857.86
    -14.12 (-0.365%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 10,915.86
    -72.29 (-0.658%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升226.153
變動率︰+9.627%
較港股︰-0.55%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升225.289
變動率︰+8.302%
較港股︰-0.49%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升62.543
變動率︰+5.740%
較港股︰-1.35%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升32.616
變動率︰+4.135%
較港股︰-0.71%
精選中資美股 More
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升29.000
變動率︰+11.026%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升9.500
變動率︰+10.081%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.185
變動率︰+8.168%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升59.390
變動率︰+6.778%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/11/2022 12:41 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/11/2022 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/11/2022 12:41 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.600
  • 00700 騰訊控股
  • 227.400
  • 02269 藥明生物
  • 37.950
  • 01299 友邦保險
  • 63.400
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.390
股份推介
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.720
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.100
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.670
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.550
  • 目標︰$7.00
  • 01839 中集車輛
  • 4.950
  • 目標︰$6.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 227.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.100
  • 00005 滙豐控股
  • 41.050
  • 00388 香港交易所
  • 226.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.600
報章貼士
  • 00268 金蝶國際
  • 13.420
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 24.250
  • 目標︰$25.30
  • 03898 時代電氣
  • 33.850
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/11/2022 17:00  《盤後部署》美國議息前港股反彈768點，比亞迪電子宜先食胡！

01/11/2022 17:01  金管局：八號風球下，周三金融領袖投資峰會將如期四季酒店舉行

01/11/2022 17:10  金管局：易綱等內地官員以預錄方式參與金融峰會

01/11/2022 17:07  港交所:取消每宗交易0.5元系統使用費，調整從價收費

01/11/2022 16:31  《本港經濟》9月零售銷貨值微升0.2%，遜市場預期

01/11/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

01/11/2022 08:28  【大行炒Ｄ乜】瑞信升瑞聲評級至跑贏大市，降招行目標至４１﹒７

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》財新製造業PMI回升勝預期　股匯齊彈滬指高位收市
人氣文章

新聞>財經熱話

反彈又如何？債務危機升級兼樓市疲弱　內房股不值博！
人氣文章

新聞>財經熱話

【美國加息】美國加息進程對美股的影響
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

尾場開騷前突然失聲 蔡一傑飛車入院打開聲針
人氣文章

健康解「迷」

手指生倒刺，強拔或造成甲溝炎，嚴重會指甲變形！倒刺會自行消退？需時幾耐？
人氣文章

Foodie What’s On

11月酒店自助餐｜精選最正自助餐！瘋狂食鹿兒島和牛海膽壽司／啤酒節德國燒豬手／法國生蠔龍蝦鱈場蟹海鮮大集合
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

這時勢、市道，開拍賣行是不是一條財路？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

點向伴侶發出性邀請？點匿稱男伴那話兒？每對伴侶都要有一個性事密碼！哪一方做主動雙方都有性滿足？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

有一種痛，叫「那話兒的長度」？性滿足的關鍵從不是長度？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老服務開新篇！港府提倡「一人一家庭醫生」，地區康健中心將成基層醫療系統樞紐？
人氣文章
最新疫情｜新增3,981宗本地個案！多13人離世，再多6間院舍有人染疫 10
人氣文章
聖誕、跨年將至！如何避免「韓國梨泰院人踩人慘劇」重演？點為之臨界點？發現一細節即趕緊逃命！醫生教身陷人潮6招自保
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 00:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/11/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事01/11/2022
《神州經脈》財新製造業PMI回升勝預期　股匯齊彈滬指高位收市
人氣文章財經熱話01/11/2022
反彈又如何？債務危機升級兼樓市疲弱　內房股不值博！
人氣文章財經熱話01/11/2022
【美國加息】美國加息進程對美股的影響
人氣文章專訪01/11/2022
【陶冬專訪】卓慧思下台—市場反擊現代貨幣理論（有片）
人氣文章FOCUS01/11/2022
【FOCUS】ECB遇通脹攔路虎　歐洲街頭怒火升溫
人氣文章財經熱話01/11/2022
阿里京東「雙11」銷售報捷股價飆逾半成　要跟買定趁機跳船？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金