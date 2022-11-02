  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心

02/11/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　據報內地有意放寬防疫措施，刺激港股上日大幅反彈，但其後外交部澄清，港股升幅隨即收窄。參考上月市場亦炒作過放寬入境政策至「2+5」，但對港股持續提振作用有限，這次升勢恐怕同是曇花一現？造車新勢力公布10月交付量，蔚小理三者按月都倒退，「金九」已過，「銀十」神話不再？濠賭股上日齊興奮，賭收連升3個月，反映澳門博彩業開始回暖？現時是入手賭股的好時機嗎？

 

 【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

142.200

異動股

00700

騰訊控股

226.000

異動股

02269

藥明生物

38.500

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.800
  • 00700 騰訊控股
  • 226.000
  • 02269 藥明生物
  • 38.500
  • 01299 友邦保險
  • 64.000
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.425
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.460
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.930
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.100
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.860
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.510
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 226.000
  • 00005 滙豐控股
  • 41.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 65.750
  • 02800 盈富基金
  • 15.640
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.800
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 16.560
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.730
  • 目標︰$3.30
  • 02359 藥明康德
  • 69.700
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/11/2022 10:15  天文台考慮正午12時至下午2時改發8號信號，將提前兩小時預警

02/11/2022 09:25  恒指低開65點報15389，科指跌27點報3047

02/11/2022 09:48  【金融峰會】李家超:香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

02/11/2022 10:15  【金融峰會】易綱:人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

02/11/2022 09:58  【金融峰會】余偉文:峰會讓大家知道香港回來了

02/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

02/11/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】大和降小米至９﹒５元，摩通下調多隻能源股目標

02/11/2022 10:09  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，美元兌人幣漲報７﹒２８１７

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場聚焦聯儲局方向
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

秋冬護膚｜全部1,000 yen有找！18款日本潤手霜大比拼：邊個牌子獲全A評級？凡士林竟然包尾！MUJI、曼秀雷敦排第幾？ （附詳細排名）
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

數碼港創業投資論壇促成逾300場融資配對！如何營造良好營商環境？先要引導社會增進「這個」共識！
人氣文章

小薯茶水間

提防騙子！拆解4大最新詐騙技倆！購物網買手圈套、零風險高回報投資騙局？同場推介：一按即Check「防騙視伏器」
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一個人到底需要幾件皮褸？皮褸細節來自十九世紀雨褸？Biker Jacket的原型來自飛機司皮褸？
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

快閃巴黎！怎能錯過這裏的美食？盤點6大必食法國甜品，你嘗過多少款？
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

「我不要也不給別人！」好姊妹搭上自己的前度？心裏明白要大方，但除了妒忌，還是妒忌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
低血壓可大可小？中醫：長期低血壓屬「虛勞」！兩款湯水補氣養血、養心健脾
人氣文章
渣打馬拉松落實明年2月開跑！如以幾近閉環方式舉行，仍能吸引各地精英雲集香港？
人氣文章
最新數據｜10大香港常見癌症排行出爐！肺癌蟬聯第一！癌症確診中位數係幾多歲？幾多歲男性最易患大腸癌？（附詳細數據）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/11/2022 10:48
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告02/11/2022
【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
人氣文章開市Good Morning02/11/2022
熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心
人氣文章財經熱話02/11/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場聚焦聯儲局方向
人氣文章中國故事01/11/2022
《神州經脈》財新製造業PMI回升勝預期　股匯齊彈滬指高位收市
人氣文章財經熱話01/11/2022
反彈又如何？債務危機升級兼樓市疲弱　內房股不值博！
人氣文章財經熱話01/11/2022
【美國加息】美國加息進程對美股的影響
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金