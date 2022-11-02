熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型 小鵬G9難挽回信心

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

據報內地有意放寬防疫措施，刺激港股上日大幅反彈，但其後外交部澄清，港股升幅隨即收窄。參考上月市場亦炒作過放寬入境政策至「2+5」，但對港股持續提振作用有限，這次升勢恐怕同是曇花一現？造車新勢力公布10月交付量，蔚小理三者按月都倒退，「金九」已過，「銀十」神話不再？濠賭股上日齊興奮，賭收連升3個月，反映澳門博彩業開始回暖？現時是入手賭股的好時機嗎？

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