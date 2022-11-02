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蔚小理按月銷量全倒退　小鵬蔚來遭大行唱淡股價下挫理想卻飆一成

02/11/2022

　　造車新勢力「蔚小理」同於昨日(1日)收市後公布上月銷售成績，其中小鵬汽車(09868)銷量按月急跌近四成，只交付約5000輛電動車，表現最差，蔚來(09866)銷量亦按月跌7.5%，大摩指均遜預期，股價雙雙逆市下挫，小鵬更最多急跌逾8%，而理想汽車(02015)交付按年增長31%，獲大摩唱好，股價半日飆近一成。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

小鵬10月交付按月跌四成　大摩：遠遜預期股價或受壓


　　小鵬汽車10月共交付5101輛智能電動車，按月跌39.8%，比去年同期減少約49.7%，而今年首10個月累計交付約10.37萬輛，同比增長56%。集團指，10月交付包括623輛新旗艦SUV小鵬G9，已在10月27日在中國超過100座城市開啟規模交付，物流運輸和交付整備工作已到位，由本月起G9產量將穩定爬坡，加速交付到更多用戶手中。

 

　　摩根士丹利發表報告指，小鵬汽車10月付運減至5101輛，為去年2月以來的最低水平，亦遠低於市場預期的6000至8000輛，月底銷售似乎沒有回升。雖然投資者的預期已顯著降低，但差於預期的月度數據仍可能對近期股份表現造成壓力，仍予「增持」評級，目標價18美元。

 

蔚來10月交付按月跌7.5%　大摩：銷售遜預期不令人意外

 

　　蔚來10月交付10059輛汽車，按月跌7.5%，按年增長174.3%。蔚來表示，集團汽車生產和交付受到了由於中國部分地區疫情帶來的工廠運營挑戰及供應鏈波動的影響。另10月蔚來在NIO Berlin 2022發布了面向歐洲市場的ET7、EL7及ET5，將通過NIO Subscription、租賃項目及直銷方式逐步在挪威、德國、荷蘭、丹麥及瑞典向客戶開放預訂。


　　摩根士丹利表示，蔚來10月銷售低於市場已下調的預期，但不應完全令人感意外，因為每周銷售進展緩慢，以及來自最近疫情封控影響合肥的生產和沿海地區的終端需求，仍予「增持」評級及目標價25美元。

 

理想10月交付按年增31.4%　大摩：證實具生產交付執行能力

 

　　理想汽車10月共交付新車10052輛，按月跌12.8%，按年增長31.4%。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想L8自發布以來，得到了用戶的積極反饋和廣泛認可，訂單數量持續增加，將在本月正式開啟交付。此外，理想L9的訂單數量依舊保持強勁的增長態勢，用戶對產品滿意度超出預期，鞏固了集團在40萬以上價格區間的市場地位。

 

　　摩根士丹利指，理想汽車10月銷售符市場預期，證實了公司在零部件持續緊缺下，仍具生產和交付執行能力。L9車型的交付量連續第二個月徘徊在1萬架左右，應能緩解市場對L9車型需求放緩的擔憂，加上L8車型提供貢獻後，有助支撐起11月和12月的銷量上升空間，予「增持」評級，目標價35美元。


(《開市Good Morning》節目截圖)

 

花旗：失市場份額兼競爭激烈　大削小鵬目標價至12.42元　


　　另外，近日花旗發表報告指，小鵬的車型周期在2023年將面臨嚴峻挑戰，而其近期因銷售和訂單量不佳而導致市場份額損失正預示這一點。在投資資本回報率(ROIC)為1.2%的預測下，集團至少要到2026年才能達到收支平衡。由於G9/P7的訂單量不理想，P5/G3的定價策略屬於非競爭性，加上來自同行的競爭更激烈，故將其2022至24年各年銷量預測分別下調至12萬、15.5萬及20.1萬輛，料今年第四季銷量為2.14萬輛，按季下跌28%，評級由「買入」下調至「沽售」，目標價由107.17元大削至12.42元。


　　摩通則指，蔚來及小鵬股價近月明顯回落，主要由於近來市場對新能源汽車的需求急速放緩，並對2023年展望的憂慮；由特斯拉(Tesla)最近減價可看到市場競爭惡化；全球加息環境下，意味著折讓率相比以往更高及估值倍數更低。小鵬美股目標價由35美元降至11美元，H股目標價由140元降至42元，蔚來美股目標價由25美元降至14美元，均維持「增持」評級。

林家亨：小鵬G9銷售前景令人擔憂　沒技術不知燒錢到何時

 

　　國農證券董事總經理林家亨指，4個月前便不看好小鵬新車G9及理想的L9，以性價比而言，只會看好比亞迪(01211)的騰勢D9。近兩三星期在多個汽車網頁看到小鵬G9掀起了退訂潮，銷售前景令人擔憂。對於小鵬大老闆吹捧G9是市場上50萬人民幣以下最好的SUV，只會一笑置之，要知道蔚小理本身不懂得如何製造汽車，蔚來的代工是江淮汽車，理想的代工是力帆汽車，小鵬以前是海馬代工，現在廣東建立自己廠房，零跑汽車(09863)以前是由長江汽車代工，以上四間代工工廠在燃油汽車的世界技術水平只屬三至四線，落後於歐洲、日本大約20年。蔚小理和零跑算幸運，因為他們已經來到美國及香港上市，籌集到一定資金，慢慢去燒錢等轉機，但空有資金，沒有自己掌握的技術，不知燒錢可以燒到幾時。

熊麗萍：Tesla等減價令買家觀望　小鵬不易挽回市場信心

 

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則於今日《開市Good Morning》節目指，造車新勢力產銷目前變化較大，「金九銀十」既無憧憬，銷售視乎有否推出新車型，而近期出現如Tesla等減價情況可能令買家較為觀望，故令10月銷售普遍下跌，其中小鵬新車G9被指配置複雜令客戶無從下手，需重造並大幅降價，亦是令其銷售按月急跌原因之一，其銷售開始追上突出現此情況令買家更趨觀望，加上市場有很多車款可揀兼部分價格開始有調整，料小鵬的問題需時解決且不易挽回市場信心。

 

　　小鵬半日跌3.46%收報26.5元，最多跌8.74%低見25.05元；蔚來亦跌1.1%報80.75元，最多跌7.53%低見75.5元。理想則升9.79%報62.25元，比亞迪升1.2%報185.8元，吉利(00175)升3.88%報9.37元，廣汽(02238)升4.68%報5.14元，惟長汽(02333)跌0.57%報8.72元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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