《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底

恒生指數半日收報15724，升268點或1.74%，主板成交761.84億元。恒生中國企業指數報5310，升101點或1.95%。恒生科技指數報3127，升51點或1.69%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及友邦保險(01299);騰訊控股收報229元，升1.6元或0.7%，成交56.37億元;美團收報144.2元，升4.6元或3.3%，成交38.13億元;友邦保險收報64.5元，升1.1元或1.74%，成交27.83億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報66.5元，升0.4元或0.61%，成交20.34億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(小鵬汽車網頁截圖)

溫鋼城：美國就業數據重要



恒指上日反彈768點，重上15000關口，今早雖然低開65點，但臨近早市完結前回升，恒指一度升逾300點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股上日升幅顯著，可能與有消息傳出放寬「動態清零」的傳聞有關，加上香港正舉行金融峰會，上日北水淨流入逾70億元，相信有內地資金大手撐市。



他指出，恒指暫時在10天線之上，而20天線將是港股接下來的關鍵位置，因為自9月開始升至20天線附近都有回調，反映20天線的阻力不少。港股若然未能突破此移動平均線，走勢上料繼續疲弱。



美國聯儲局即將一連兩日議息，溫鋼城預期今個月加息75基點的機會較大，又指不斷上升的工資導致美國通脹居高不下，未來聯儲局會否放慢加息步伐，需視乎本周公布的每單位勞工時薪數據。



市場仍未有信心買入小鵬



小鵬(09868)公布，在10月共交付5101輛智能電動車，比去年同期減少約49.68%，而今年首10個月累計交付約10.37萬輛，同比增長56%。股價今日低開7.83%，之後跌幅稍為收窄。



溫鋼城表示，小鵬長期受電池及芯片供應不足的問題困擾，令到汽車出貨受到影響，亦拖累按年及按月的交付數字，加上公司仍未扭虧為盈，即使股價由去年12月高位220元回落，估值已跌得低殘，但市場仍未有信心買入。



他又指，小鵬股價持續下跌，雖然近幾個交易日在25元附近跌勢稍為喘定，但在10天線仍有較大阻力，整體走勢未見好轉，不建議投資者現階段買入。他認為，小鵬按年及按月汽車交付量需要回升，股價表現才會改善。

小鵬汽車仍處6月下旬以來的跌浪，今早曾跌近9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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