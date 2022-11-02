  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇

02/11/2022

　　金管局總裁余偉文在國際金融領袖投資峰會致辭時表示，是次舉辦峰會希望讓大家知道香港回來了，並且香港已開放（open)，對於是次峰會遇上風球，他笑指「貴人出門招風雨」。

 


　　他指出，現時環球金融面對存有挑戰及不明朗，包括滯脹、通脹以及地緣局勢等，當中的不明確性部分具有黏性，對此需要考慮如何應對及留意相關發展。

 

 

　　余偉文表示，是次出席峰會總共有約250名參加者，超過100個國際金融機構代表參加，其中有逾一半來自海外，當中約40名屬CEO或主席級數，亦收到很多反映，他們很高興能夠回到香港，與團隊及客戶見面。

 

　　他指出，這是好機會讓他們親身感受香港的動力及活力，而過去數年香港經歷了不同挑戰，認為香港的成功要素正在鞏固並加強中，例如穩健的金融體系及有活力的金融生態圈等。


　　他續稱，是次峰會的信息很清楚，就是香港開始復常，會為香港及環球的人才及金融機構提供很多機遇，亦會為全球經濟增長作出貢獻。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

144.200

異動股

00700

騰訊控股

229.000

異動股

02269

藥明生物

39.550

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 00700 騰訊控股
  • 229.000
  • 02269 藥明生物
  • 39.550
  • 01299 友邦保險
  • 64.500
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.430
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.440
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.990
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.140
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.830
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.550
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 229.000
  • 00005 滙豐控股
  • 41.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.200
  • 02800 盈富基金
  • 15.800
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 17.040
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.720
  • 目標︰$3.30
  • 02359 藥明康德
  • 71.500
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/11/2022 12:05  恒指半日高收268點報15724，科指高收51點報3127

02/11/2022 11:42  天文台:會在下午1時40分或之前發出八號信號

02/11/2022 09:27  【人行操作】人行180億逆回購利率持平，淨回籠2620億

02/11/2022 09:48  【金融峰會】李家超:香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

02/11/2022 10:15  【金融峰會】易綱:人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

02/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

02/11/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】大和降小米至９﹒５元，摩通下調多隻能源股目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底
人氣文章

新聞>香港要聞

【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇
人氣文章

新聞>香港要聞

【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【KK星期二】雙十一預售電商齊報喜屬假象？物流快遞股能否一併炒起？
人氣文章

台灣熱話．姚超文

中華瑰寶慘遭摔破，台北故宮前途堪虞
人氣文章

Shopping What’s On

秋冬護膚｜全部1,000 yen有找！18款日本潤手霜大比拼：邊個牌子獲全A評級？凡士林竟然包尾！MUJI、曼秀雷敦排第幾？ （附詳細排名）
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

愛上每周只見面一次的Weekend Lover？一周約會多少次才合理？ Me time、Quality time也許更難得
人氣文章

Art & Living

《哈利波特》以外的魔法情緣：Emma Watson與Tom Felton關係「超越友誼」？一對Wrong Timing的靈魂伴侶！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽汁反流入胃，可引發胃癌？3類人屬高危！浸大研發「隱丹參酮」預計有助預防治療
人氣文章
渣打馬拉松落實明年2月開跑！如以幾近閉環方式舉行，仍能吸引各地精英雲集香港？
人氣文章
低血壓可大可小？中醫：長期低血壓屬「虛勞」！兩款湯水補氣養血、養心健脾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 12:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/11/2022 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/11/2022
《午市前瞻》恒指能否突破20天線成關鍵 小鵬現時不宜撈底
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】余偉文：香港開始復常　將為環球金融機構提供機遇
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】李家超：香港最壞時間已過去　連接內地與世界優勢無可取代
人氣文章專訪02/11/2022
【專訪】澳新楊宇霆：明年環球衰退風險高　動態清零制約內循環（有片）
人氣文章大行報告02/11/2022
【大行炒D乜】摩通點評電力燃氣股　匯證野村叫Buy友邦惟麥格理削目標價
人氣文章開市Good Morning02/11/2022
熊麗萍：新能源車銷量視乎新車型　小鵬G9難挽回信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金