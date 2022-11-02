  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】中期選舉倒數一周　「特粉」素人異軍突起

02/11/2022

 


　　美國2022年中期選舉進入倒數一周，老套的「一生中最重要選舉(one of the most important elections in our lifetime)」之聲再次四起。

 

　　除了近乎魔咒的「鐘擺效應」，拜登未來兩年恐淪「跛脚鴨」，甚至隨時呼風喚雨的「1月6日委員會」槍口調轉；逾半共和黨候選人皆為2020年總統勝負結果的質疑者，加上由特朗普背書的「MAGA(令美國再次偉大)」素人參選者異軍突起，令中期選舉儼如拜特二人的幕後交鋒。



民主黨恐失眾議院控制權



　　距離下周二(8日)中期選舉還剩7天，18歲以上合資格美國選民提前投票數已逾2140萬張，或預示本屆投票率或刷新2018年創下的逾一世紀最高(50%)。在歷屆總統任期中段舉行的中期選舉，牽動參眾兩院的控制權，今次就包括眾議院全部435個席位，參議院100個席位中的35個，另有36個州州長之位。

 


　　儘管供競逐的國會議席多達470個，但真正懸而未決或決定兩院控制權誰屬的，僅涉及約35個眾議院席位及5個參議員席位。據無黨派背景的Cook Political Report預測，民主黨在眾議院將至少失去20席(現佔221席)，另一民調網站FiveThirtyEight則押注民主黨續掌眾議院的機會僅得17%。

 

 


拜登承諾，如民主黨擴大參議院優勢並保留眾議院控制權，將提交國會的第一個法案，就是將「羅訴韋德案」法典化。

 

 


　　此並不令人意外，歷史記錄就顯示，自第二次世界大戰以來，總統所在的政黨僅贏得3次眾議院選舉，平均輸掉28個席位。　


　　
「1月6日委員會」或解散



　　倘若結果真的如此，拜登的施政都將大受掣肘，他津津樂道的基礎設施法案、通脹削減法案等大手筆立法，未來恐難重現，並令美國經濟面臨更多逆風。更令民主黨頭痛的，有望接替佩洛西擔任眾議院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)，已暗示將啟動對拜登之子亨特的調查；而早前向特朗普發出傳票的「1月6日委員會」，或面臨解散甚至現成員遭反調查。更有極右議員Bob Goodlatte揚言，共和黨應在控制眾院的首日投票彈劾拜登。

 


　　民主黨大概率失守眾議院，參議院又如何？。在今次選舉的35個席位中，民主黨僅佔14席，共和黨則佔21席，換言之前者的防守壓力較小。而決定民主黨能否守住參議院多數的關鍵，就在亞利桑那、賓夕法尼亞、喬治亞、內華達4個州。　

 


　　時值由美國最高法院推翻的「羅訴韋德案」引發的墮胎權爭議不止，誰控制參議院，將意味擁有最高法院大法官的任命權(盡管現時並無空缺)，並決定未來相當長時間國內議題的自由或保守傾向的實力消長。　

 



雲集記者、醫生、運動員

 



　　最值留意的是，在今次共和黨提名的中期選舉選舉人中，有52%或近3百人都是2020年總統結果的否定者(即相信實際勝出者為特朗普)；而獲特朗普背書的多個政治素人參選者，風頭更勢不可擋。

 


　　其中首推亞利桑那州州長候選人－－前記者Kari Lake，其因公開指摘2020年總統大選「腐敗和被盜」，以及墮胎是「極端的罪惡」，被稱為「穿高跟鞋的特朗普」。民調顯示，其支持度領先對手、現任民主籍州務卿Katie Hobbs近3個百分點。賓州參議員候選人－－電視節目「Dr. Oz Show」主持人、心臟科醫生Mehmet Oz，喬治亞州參議員候選人－－退休運動員Herschel Walker亦均是特朗普的擁躉兼政治素人出身。

 

 

 亞利桑那州州長候選人、前記者Kari Lake，被稱為「穿高跟鞋的特朗普」。

 

 


　　此外，令中期選舉儼如拜特二人幕後交鋒的，更有總統大選關鍵搖擺州賓夕法尼亞的州長之爭，共和黨候選人Doug Mastriano在部分議題甚至比特朗普更極端，例如稱民主黨人是「撒旦崇拜者」，亦因置身國會山莊騷亂遭聯邦調查局問話。

 


　　中期選舉賽局初定，未來兩年的美國政壇勢必好戲連台，而政治黨爭和社會撕裂同勢升級。

 

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

146.700

異動股

00700

騰訊控股

230.600

異動股

02269

藥明生物

39.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 146.700
  • 00700 騰訊控股
  • 230.600
  • 02269 藥明生物
  • 39.900
  • 01299 友邦保險
  • 63.900
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.425
股份推介
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.470
  • 目標︰$4.48
  • 03320 華潤醫藥
  • 6.000
  • 目標︰$6.00
  • 00819 天能動力
  • 8.280
  • 目標︰$8.47
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.880
  • 目標︰$11.00
  • 00270 粵海投資
  • 5.560
  • 目標︰$7.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 230.600
  • 00005 滙豐控股
  • 41.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 67.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 146.700
  • 00388 香港交易所
  • 236.200
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 16.860
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.770
  • 目標︰$3.30
  • 02359 藥明康德
  • 71.300
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/11/2022 12:05  恒指半日高收268點報15724，科指高收51點報3127

02/11/2022 11:42  天文台:會在下午1時40分或之前發出八號信號

02/11/2022 09:27  【人行操作】人行180億逆回購利率持平，淨回籠2620億

02/11/2022 09:48  【金融峰會】李家超:香港最壞時間已過去，總能從逆境反彈

02/11/2022 10:15  【金融峰會】易綱:人幣保持合理水平相對穩定，冀房產市場軟著陸

02/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒３７億元，買騰訊沽恒生國企

02/11/2022 08:22  【大行炒Ｄ乜】大和降小米至９﹒５元，摩通下調多隻能源股目標

02/11/2022 12:01  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２６７９

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】中期選舉倒數一周　「特粉」素人異軍突起
人氣文章

新聞>財經熱話

《股語有云》資金流入醫療板塊　石藥京東健康候低收集
人氣文章

新聞>安永大灣區專輯

安永推動大灣區企業實現科技轉型
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】左翼盧拉險勝　投資巴西或大熱
人氣文章

娛樂情報

演古裝短劇曬影帝級演技 譚詠麟10秒咇眼淚震懾網民
人氣文章

健康大晒

最新疫情｜新增3,981宗本地個案！多13人離世，再多6間院舍有人染疫 10
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

內地女生品評港女打扮低調平凡，欠缺活力？我們的誠實坦然，已遠勝一切偽裝
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一個人到底需要幾件皮褸？皮褸細節來自十九世紀雨褸？Biker Jacket的原型來自飛機司皮褸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋冬皮膚痕癢大發！甚麼是「季節性搔癢症」？中醫推介潤燥護膚湯水、美顏茶，由內潤到外
人氣文章
瘦腿神器「月亮鞋」減腿不成兼傷肌傷膝？嚴重引發髕骨股骨疼痛症候群
人氣文章
為何秋天情緒特別Down？與脾虛、腎氣不足有關！推介寧神安躁「甘麥大棗解鬱茶」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 14:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 14:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/11/2022 14:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/11/2022 13:57
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS02/11/2022
【FOCUS】中期選舉倒數一周　「特粉」素人異軍突起
人氣文章財經熱話02/11/2022
《股語有云》資金流入醫療板塊　石藥京東健康候低收集
人氣文章安永大灣區專輯02/11/2022
安永推動大灣區企業實現科技轉型
人氣文章財經熱話02/11/2022
蔚小理按月銷量全倒退　小鵬蔚來遭大行唱淡股價下挫理想卻飆一成
人氣文章財經熱話02/11/2022
【績後部署】百勝中國第三季業績有何亮點？績後部署策略
人氣文章香港要聞02/11/2022
【金融峰會】方星海籲投資者親自了解中國　不要對賭內地和香港
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金