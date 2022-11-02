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【金融峰會】陳茂波：香港作為國際金融中心未來潛力和機遇無限

02/11/2022

　　財政司司長陳茂波在國際金融領袖投資峰會上表示，受益於與中國內地的互聯互通，香港在包括集資平台、在人民幣國際化、風險及財富管理等多個範疇取得卓越成就，強調香港作為國際金融中心的潛力和機遇無限。

 

（Andrew攝）


香港已成為全球領先綠色和可持續金融中心


　　他提到，香港目標在2050年達到碳中和，香港已成為全球領先的綠色和可持續金融中心，服務於內地和亞太區的綠色轉型。而國家「十四五」規劃中，支持香港發展成為綠色金融中心，香港在粵港澳大灣區的獨特戰略地位，區內8600萬人、11個新興城市的對綠色金融的需求巨大。


　　他又提到，香港已發展成一個強勁的金融科技中心，擁有眾多全球頂尖的金融機構，提供全面的金融服務，同時擁有許多金融科技企業和人才，以及國際認可的監管制度和先進的資訊科技基建等。5年前香港只有少於180間金融科技公司，時至今日大中小型及初創金融科技企業數量已增至逾800間，並孕育出數家「獨角獸公司」。

 

無參與大會舉行午宴


　　陳茂波在出訪沙地阿拉伯期間染疫，日前抵港接受核酸檢測，衞生防護中心審視核酸結果後，評定屬於康復個案，不具傳染性。就記者現場所見，陳茂波席間絕大部分時間有配戴口罩，在致辭時才短暫脫下口罩發言，其後並無參與大會舉行的午宴。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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