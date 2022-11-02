【金融峰會】易綱：人幣保持合理水平相對穩定 冀房產市場軟著陸

人民銀行行長易綱表示，香港是一個重要的國際中心，連繫中國和國際市場，雖然香港市場近期出現一定波動，但也體現出其適應能力，認為香港在深化與內地金融市場對接、「一帶一路」融資投資等方面大有可為。人民銀行將繼續協助香港保持法治、開放、包容和有利的營商環境，提升國際金融中心地位。

金管局總裁余偉文（左），人民銀行行長易綱（右）



易綱在以預錄形式在國際金融領袖投資峰會上分享中國金融監管機構的觀點，指出將繼續堅持改革開放，積極參與國際討論，繼續改善商業環境，保護知識產權，並促進金融市場投資。他又指，國家政策只針對實體經濟，今年中央調整了貨幣政策，以提供充足的流動性和較低的融資成本。同時，積極運用結構性貨幣政策工具，為農業、中小企業、實體發展等提供金融支持。



期望住房市場能軟著陸



易綱又提到，中國房地產行業涉及眾多上下游產業。地方政府在穩定樓市，支持行業健康發展發揮著至關重要的作用。當局下調了抵押貸款利率，並鼓勵銀行為房企推出特別貸款計劃，以確保未完工的住房項目按時完工，近期房地產銷售也呈改善，強調中央希望住房市場能夠軟著陸。



人民幣將繼續保持在合理水平上相對穩定



人民幣方面，易綱指出，年初以來，受益於中國經濟的一些長期基本面，人民幣兌一籃子貨幣保持相對穩定。兌美元有一些貶值，但兌其他主要貨幣也有所升值。人民幣匯率未來將繼續保持在合理水平上相對穩定及維持購買力。

撰文：經濟通採訪組

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