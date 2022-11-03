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【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，山寨幣普遍下挫

03/11/2022

　　隨著聯儲局加息四分三厘，以太幣及狗狗幣立即下挫，前者跌逾4%，後者更急跌一成，而比特幣於20000美元關口苦撐，分析師Glenn Williams指出，加密貨幣寒冬讓好友有機會以便宜成本撈底比特幣，目前看到大戶在利用這個機會，而資產管理經理預計在未來一年以長倉方式持有。


　　狗狗幣方面，自2021年6月以來，狗狗幣最多高於200天移動平均線，分析師預計，雖然meme幣已經進入技術人員認為的看漲區域，但追漲可能存在風險。


　　Digital Currency Group將Mark Murphy提升為總裁，裁員近13%，彭博社指，這家總部位於康涅狄格州的公司約有10名員工離職，員工人數達到 66 人。DCG是CoinDesk的母公司，旗下擁有數字資產管理公司Grayscale Investments和加密經紀公司Genesis Trading。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20208.62(美元．下同)，升0.28%(24小時比較．下同)；以太幣現報1534.09元，升1.04%；艾達幣報0.3897元，升1.63%；瑞波幣報0.4555元，升1.27%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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