林家亨：恒指勢隨美股回調 惟萬五點有支持

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局公布11月議息會議結果，一如市場預期連續第四次大手加四分三厘，聯邦基金利率目標區間升至3.75至4厘水平。目前政策利率水平已升至2007年11月以來的新高。市場解讀聲明為聯儲局暗示將放慢加息步伐，惟聯儲局主席鮑威爾會後重申通脹仍未受控，未來利率高峰水平可能高於市場預期，拖累美股全線轉跌，對港股影響又有多大？恒指難企穩十天線之上？濠賭股上日爆升，雖允內地四省一內旅行團訪澳，且10月賭收連續三個月增加，惟本地疫情仍未受控，旅遊業短期內仍難見明顯復甦？同時內地疫情反覆，多地繼續嚴格疫情防控措施，對汽車生產鍊有多大影響？電動車股估值高、股價續插，原因何在？

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