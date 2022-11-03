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《午市前瞻》專家指港股已見底 可吼啤酒汽車股

03/11/2022

　　恒生指數半日收報15381，跌446點或2.82%，主板成交561.59億元。恒生中國企業指數報5191，跌163點或3.06%。恒生科技指數報3041，跌114點或3.64%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報222.6元，跌8元或3.47%，成交41.74億元;美團收報142元，跌4.7元或3.2%，成交22.92億元;阿里巴巴-SW收報63.35元，跌4.05元或6.01%，成交20.65億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(華潤啤酒網頁截圖)

 

黃偉康：料3月前陸續出台放寬措施


　　恒指大升兩日累升逾1100後，受美國聯儲局維持鷹派立場拖累，上午曾回吐超過500點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》強調港股經已見底，過去兩日大幅反彈，今日略有調整實屬正常。儘管美國加息因素不利港股走勢，但港股亦受A股影響，而傳聞內地正計劃復常，他看好明年3月有望通關，而此前亦陸續會有鬆綁措施出台。


　　黃偉康指內地經濟表現未如理想，但受惠低估值，只要防疫措施開始與世界接軌，便有望重新吸引資金回流中港股市。他看好11月恒指將會向上修復，上方有阻力但16000點應輕而易舉。


潤啤、廣汽宜入手


　　憧憬內地放寬防疫，食品、餐飲及體品等板塊連日高漲，黃偉康提到各項消費類股份都值得留意，其中啤酒股受惠即將開鑼的世界盃亦會獲追捧，潤啤(00291)跌殘多時，兩日反彈後現徘徊10天線附近，他建議現價入手，短線目標先望20.6元。


　　黃偉康亦提到汽車股都可以留意一下，但指熱炒「蔚小理」盈利基礎薄弱，相反傳統廣汽(02238)及吉利(00175)盈利能力高，廣汽新能源車銷售不俗更勝過「蔚小理」，更加值得留意。

 

潤啤連升兩日後，今早一度跌逾5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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