《神州經脈》加國禁中資進入礦業 財新服務PMI續縮 股匯齊跌

美聯儲於本港時間周四（3日）凌晨宣布連續第4度加息75個基點，令聯邦基金利率達到3.75至4厘範圍，是2008年1月以來最高。美聯儲主席鮑威爾還在聲明中展示鷹派立場，暗示經濟軟著陸機會收窄。

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「美息」當前加上內地服務業持續萎縮，中國資本市場震盪繼續，人民幣中間價五連貶，續創2008年1月來近15年新低，滬深股市亦結束反彈勢頭，在權重板塊帶領下跌，滬綜指半日已跌0.6%，不過午後半導體強力拉升，滬綜指全日收跌0.19%報2997.81點，失守三千，深成指跌0.34%，創業板指倒升0.01%。



兩市反彈結束導致交投回落，全日成交8866億元（人民幣．下同），較上日大減15.7%，外資繼續離場，陸股通淨流出超過45億元。



今日新聞精選



1. 加拿大政府周三（2日）以國家安全為由，下令3家間相信來自中國及香港地區的外國公司，出售其持有的加拿大關鍵礦業公司股權。根據加拿大官方聲明，被勒令撤出股權的外資分別是，中礦資源(深:002738)全資子公司中礦（香港）稀有金屬資源有限公司、盛新鋰能(深:002240)全資子公司盛澤鋰業國際有限公司，以及中國藏格礦業公司(深:000408)。前兩間是香港公司，另一間屬於中國內地公司。根據加方聲明，加拿大政府要求中礦集團出售ower Metals Corp的礦業股權，盛澤鋰業剝離其在Lithium Chile Inc的投資，藏格礦業則被要求退出Ultra Lithium Inc的投資。在北京，外交部發言人趙立堅周四回應事件表示，加方泛化國家安全概念，人為設置障礙的做法，不利於有關產業發展，有損產業鏈供應鏈穩定。中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加投資創造公平合理的營商環境。中國政府將堅定維護本國企業正當合法權益。另據外電報道，美國和荷蘭本月將就限制對中國的先進芯片技術出口舉行新一輪談判，其間華盛頓加大施壓力道，預料會將ASML Holding NV納入對中國封鎖陣營。



2. 周四公布的10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得48.4，低於9月0.9個百分點，連續第二個月落至收縮區間，為6月以來最低。此前公布的10月財新中國製造業PMI回升1.1個百分點至49.2，仍處於收縮區間；但受服務業拖累，財新中國綜合PMI下降0.2個百分點至48.3，為6月來最低。從分項數據來看，受疫情影響，服務業生產和需求均連續第二個月收縮，新訂單指數在收縮區間輕微上揚，新出口訂單指數在經歷了9月的短暫擴張後，再度降至榮枯線以下，且為6月來最低，顯示服務業外需走弱。儘管供需疲弱，服務業就業年內首次擴張。在油價、工資等成本上漲的支撐下，10月服務業投入價格指數仍維持在擴張區間，但略有下降。銷售端持續受成本上漲的影響，出廠價格指數在臨界點以上有所抬升，錄得近八個月來最高，略超過2005年以來的長期均值。財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前內外部形勢依然複雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素增多，尤其是多地散發疫情對於供求兩端形成明顯制約，經濟恢復基礎尚不牢固。



3. 美國聯儲局第4度大幅加息75基點，並重申對抗通脹決心。鷹派立場提振美元，美匯指數急升至近兩周高位，最新報112.12。人民幣中間價五連貶，續探十五年低位；即期匯率（CNY）周四早上跟隨低開275點子，全日挫375點，報7.3200，錄兩連貶，創2007年12月26日以來近十五年低。花旗集團表示，人行容忍人民幣逐步貶值，預料美元兌離岸人民幣將邁向7.5。交易員稱，短期加息前景料繼續支撐美元，人民幣仍承壓。他們並表示，美聯儲後續加息節奏可能放緩，市場關注點轉向周五（4日）的非農就業數據。而人民幣走勢能否真正企穩仍需看中國經濟復甦狀況，若有疫情防控政策邊際放鬆利好兌現，市場信心料逐漸恢復。馬來亞銀行最新觀點指出，近期中國監管層已經發出相當多口頭警告--不要做空人民幣，這會使人民幣空頭受到束縛；另外如果有任何重新開放的跡象，都會對人民幣產生明顯推升作用。



4. 內地多措並舉為房地產企業紓困，資產管理公司（AMC）成為活水來源之一。據內媒從中國信達(01359)獲悉，截至8月末，中國信達已落地房地產風險化解項目20個，投放金額102.85億元，保障12335套商品房按期交付，實現186戶上下游供應商11.75億元工程款、材料款欠款順利清償，解決1.08億元農民工工資償付問題，兌付房企公開市場違約債券2.41億元，帶動326.29億元項目復工復產。另據內媒報道，中債信用增進投資股份有限公司（下稱中債增進）將繼續加大對民營房企發債的支持力度，目前正在推進十餘家房企的增信發債，涉及金額約200億元。此外，中國銀行間市場交易商協會公布，今年前三季度，債務融資工具合計發行金額約7萬億元，同比增長2%。截至9月末，債務融資工具存續金額約15萬億元，同比增長10%。值得注意的是，第三季度，民營企業合計發行債務融資工具約1363億元，發行金額同比增長26%，發行金額同比增速高於債務融資工具市場整體水平。前三季度，民營企業合計發行金額約4280億元，同比增長14%；淨融資額約290億元。



5. 德國總理朔爾茨正式到訪中國前夕，當局正式批准中遠海運港口(01199)的全資附屬公司國龍收購在德國漢堡港經營Tollerort集裝箱碼頭的公司權益，德國聯邦經濟及能源部部分批准購股協議及股東協議交易，惟受限於銷售股份數量減少至不會相等於或多於所購公司註冊股本的25%，以及關於國龍股東權利的若干其他條件。而美國國務院一位高級官員周三透露，美國曾告誡德國不要讓中國獲得漢堡港碼頭的控股權。這項交易被認為可以反映德國在多大程度上願意對其最大的貿易夥伴採取強硬立場。在北京，外交部新聞發言人趙立堅周四對上述說法回應稱，美國無權干涉中德兩個主權國家的務實合作。趙立堅強調，美國的行徑揭示了其自身的霸權心態和脅迫外交。德國總理朔爾茨本周將在企業代表團陪同下到訪中國北京，招致一連串批評。朔爾茨2日承諾，他此次訪問不會忽視中國的「爭議」。



6. 內地新冠疫情持續升溫，周三新增本土確診及無症狀感染再增至3200宗，續創8月17日以來新高。本土新增陽性病例中，廣東新增425宗仍居首。周三上海新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者2例，均在隔離管控中發現。北京衛健委通報，11月2日，北京新增28例本土確診病例和3例無症狀感染者，21例隔離觀察人員、5例社會面篩查人員。國家衛生健康委2日召開直屬機關黨員幹部大會。會議要求，要慎終如始抓實抓細新冠肺炎疫情防控，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，堅決落實「四早」要求，努力以最小範圍、最短時間、最低成本控制住突發疫情。廣州單日新增373宗本土感染個案，廣州巿內多處加強防疫，廣州市衞健委表示，新增感染者主要在管控區域內的城中村，管控區仍存在人員流動和交叉感染問題。廣州市疾病預防控制中心黨委書記張周斌，白雲區存在多個輸入性的BA.5.2變異株的分支，戰況還處於在膠著的狀態，各個點還需要繼續努力，全面鞏固。



7. 國務院總理李克強與巴基斯坦總理夏巴茲舉行會談。李克強表示，中國和巴基斯坦互為全天候戰略合作夥伴，是親密友好鄰邦和鐵桿朋友。中方願同巴方加強發展戰略對接，深化在港口、交通、能源、產業和社會民生等領域的務實合作。穩步推進惠及民生的中巴經濟走廊建設，注重合作項目的可持續性。以商簽《維護在巴中方人員、項目和機構安全加強版工作方案》為契機，全力保障中方在巴人員、機構和項目安全。此外，國務院副總理韓正應邀訪問新加坡，分別會見新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、總理李顯龍、副總理黃循財、副總理王瑞杰等人，並與王瑞杰共同主持中新雙邊合作聯委會第十八次會議。韓正表示，中方願繼續同新方深入合作、互學互鑑，推動兩國現代化事業交融互促。韓正表示，發展是共產黨執政興國的第一要務，中國要實現高質量發展，推進高水平開放。周三舉行的中新雙邊合作機制會議全面梳理中新務實合作進展情況，聚焦「一帶一路」、經貿和可持續發展、創新、金融、公共衞生和人文交流等議題，充分交換意見並規劃下階段合作重點。



8. 國家商務部等八部門日前決定，在全國增設29個國家進口貿易促進創新示範區。商務部網站周四刊登的新聞稿顯示，該批示範區分別為北京首都國際機場臨空經濟區、天津經濟技術開發區、黑龍江綏芬河市、江蘇張家港市、廣東廣州黃浦區等。內地曾於2020年設立10個示範區名單，包括上海虹橋商務區、浙江省義烏市、江蘇省昆山市等，意在推動進口更加便利，規模繼續擴大。國家主席習近平去年在第四屆中國國際進口博覽會發表主旨演講時稱，將更加注重擴大進口，促進貿易平衡發展，增加自周邊國家進口。增設進口貿易促進創新示範區，優化跨境電商零售進口商品清單。此外，發改委地區經濟司司長肖渭明2日下午主持召開推進海南自由貿易港全島封關運作準備工作專題會議，聽取海南省發改委關於海南自由貿易港全島封關運作項目建設等情況的介紹，研究推動解決有關事項，並就下一步工作提出明確要求。

撰文：經濟通中國組

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