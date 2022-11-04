溫鋼城：北水獨力難撐起港股 若反彈乏力恐下試萬三

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

美國聯儲局主席鮑威爾再「放鷹」，市場擔心聯儲局加息周期延長。恒指上日再失守10天線，收市跌487點報15339點。10天線得而復失，港股短期反彈是觸底回升，抑或只是為下一輪跌勢做準備？下方萬五點支持力度不大？

近日熱炒的生科及疫苗股急吐。八日爆升近兩倍的康希諾(06185)，估計吸入用新冠疫苗不會帶來業績大增，股價裂口低開後拾級而下，收市大插近35%。內地新增本土個案突破3000宗，放寬防疫措施仍遙遙無期，現時是入貨好機會嗎？

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