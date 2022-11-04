《神州經脈》德國總理訪華 傳航班熔斷將取消 滬綜指周升5%

內地疫情防控似出現鬆綁跡象。據《彭博》最新報道，當局考慮取消國際客運航班熔斷機制。取消因疫情存續逾兩年的航班熔斷機制，有利中外人員流動，加上在岸、離岸人民幣大漲，外資大舉入場，推動滬深股市周五（4日）放量大漲。滬綜指低開0.03%後好快轉升，一舉收復三千關，午後愈升愈多，收市飆2.43%，報3070.80點，錄得5連陽。累計本周，滬綜指升5.3%，是2020年7月初以來最大單周升幅。深成指周五大升3.2%，創業板指急漲3.16%。

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個股呈現普漲態勢，兩市超4100股飄紅，鋰電池板塊集體爆發，汽車產業鏈活躍，光伏、保險等漲幅居前。外資流入，陸股通淨流入99.93億元（人民幣．下同），是近兩個月以來最多。成交時隔1個交易日再次突破1萬億元，全日成交10807億元，較上日大增21.9%，是8月24日以來最多。



人民銀行周五進行的30億元7天期逆回購中標利率持平，為2%。公開市場全周實現淨回籠7370億元，收水規模創近九個月高。



今日新聞精選



1. 美國商務部長雷蒙多接受財經頻道《CNBC》訪問時，為拜登政府上月宣布限制對中國出口芯片辯護，強調並非要損害美國公司的利益，指華府必須保護美國人民免受中國侵害，但承認部分美國公司會因而減少收入。雷蒙多指，中國的軍民融合戰略愈來愈具侵略性，向美國購買據稱用於商業用途的先進芯片，但實際用於軍事設備，華府官員擔心會用來對付美國。雷蒙多相信，其他國家亦會追隨美國，限制對華出口芯片。另外電引述知情人士透露，美國審計官員提前完成對中資公司的首輪現場審計工作。為避免從阿里巴巴(09988)到百勝中國(09987)等數百家公司從美國摘牌，中美進行的審計合作看來取得進展。知情人士說，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的數十名檢查人員最快周末離開香港，早於原先計劃11月中旬的日程。據指，儘管中國監管機構要求刪減特定信息，工作仍取得進展。委員會可能在未來數周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。現場檢查結束之後，中國證監會和PCAOB的官員將繼續進行線上溝通。



2. 據《央視》報道，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨。習近平表示，「你是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，這也是你就任以來首次訪華。相信訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。」朔爾茨周五開啟其首次訪華之旅，隨行的德方經濟代表團也成為國際關注的焦點。據德媒披露，大眾、寶馬、西門子、阿迪達斯、拜耳、德意志銀行等等，是隨行的經濟界代表團成員。習近平稍早與坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）在北京舉行會談，宣布將中坦關係提升為全面戰略夥伴關係。習近平稱，中國願以自身新發展為非方提供新機遇，加快落實九項工程，以基礎設施為引領，務實貿易、投資、融資三大支柱，培育中非合作新動能。另據《日本產經新聞》報道，日本和中國政府已經開始安排日本首相岸田文雄與習近平在本月中舉行會談，就包括國家安全和經濟領域的議題對話。



3. 英倫銀行追隨美國聯儲局，周四（3日）加息75基點，是33年來最大升幅，並警告經濟衰退可能持續至2024年。英鎊兌美元隨即重貶2%，最新報1.1167。美匯指數於紐約尾盤勁升1.47%，報112.98，是上月21日以來最高位。人民幣中間價六連貶，刷近十五年新低；即期匯率（CNY）周五早上未跟隨，高開60點子，全日飆497點，收報7.2703，創10月28日以來一周新高。交易員稱，雖然中間價延續調整，但市場情緒未受影響，反而德國總理訪華消息提振了市場情緒，短期人民幣聊延續寬幅震盪。他們並指出，中共二十大之後高層展開密集外交，這似乎是重新開放的先兆，雖然當前監管層仍重申動態清零，不過市場信心持續好轉，中港股市也再度獲得提振。美聯儲鷹派言論後，市場預期中美利差倒掛或進一步加深，長端掉期維持在負2500低點交投。



4. 官媒《經濟日報》周五發文稱，房地產市場「保交樓」專項工作正在有序進行，但相關資金壓力依然存在，接下來要統籌好房企、個人購房者兩端的合理融資需求，校正金融機構的過度避險行為，防止「一刀切」誤傷房企合理融資需求。文章並指出，房地產企業要積極處置資產、多方籌措資金；地方政府要「因城施策」用足、用好政策工具箱；金融機構要積極配合，為具備條件的項目做好信貸投放，同時要強化審核，嚴防出現「處置風險而產生的風險」。文章強調，房企應進一步完善其間接、直接融資渠道，兩個渠道相互促進、形成良性循環。間接融資方面，要引導銀行業對房企開展有序、平穩的信貸投放；同時在直接融資方面加大對民營房企債券融資的支持力度，尤其要暢通優質民營房企的資本市場融資通道。



5. 內地疫情持續升溫，周四新增本土確診及無症狀感染合計3871宗，按日再增逾兩成，創今年5月8日以來半年新高。北京通報，11月3日，北京新增32例本土確診病例和6例無症狀感染者，其中，31例隔離觀察人員、6例社會面篩查人員。上海周四新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者6例，其中1例確診病例在社會面發現。河南省鄭州市過去幾日新增本土陽性個案維持三位數，鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革會上介紹，目前已成立了疫情防控指揮部，組建工作專班進入富士康鄭州廠區，採取了一系列的防控措施。截至目前富士康廠區沒有重症病例的出現，企業生產基本正常，取得階段性的防疫成效。野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺等人發表研報，認為中國政府將在明年3月完成換屆，之後中國真正開始退出動態清零政策的可能性在加大，但目前退出清零政策的最主要障礙就是當局不願意改變對病毒及疫情的敘事。



6. 俄羅斯金融體系因俄烏戰事受到制裁，令盧布與美元逐漸脫勾。據俄羅斯衛星通訊社4日報道，俄羅斯大型銀行開始更加積極地對個人和企業推出人民幣產品，目前，俄羅斯人可以在37家俄羅斯銀行開設人民幣存、取款帳戶。另據俄羅斯《公報》引述包括俄羅斯外貿銀行、俄羅斯郵儲銀行、俄羅斯天然氣工業銀行、俄羅斯工業通訊銀行、阿爾法銀行、俄羅斯通用商業銀行、莫斯科信貸銀行等多家信貸機構提供的消息稱，俄企現在可以使用人民幣在上述多家銀行辦理借貸、對沖、申請擔保的業務。此外，深圳市羅湖區舉辦深港消費金融高質量發展示範工程3日啟動儀式，在全國首發深港跨境消費指數。作為示範工程首個落地也是重點打造的項目，羅湖將啟動「數字人民幣深港消費先行示範技術測試」，面向深港兩地居民，面向羅湖全域消費場景，引領全國數字人民幣創新試點。



7. 財政部、稅務總局發布公告，自2022年1月1日起，對個人養老金實施遞延納稅優惠政策。在繳費環節，個人向個人養老金資金帳戶的繳費，按照12000元/年的限額標準，在綜合所得或經營所得中據實扣除；在投資環節，計入個人養老金資金帳戶的投資收益暫不徵收個人所得稅；在領取環節，個人領取的個人養老金，不並入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入「工資、薪金所得」項目。個人繳費享受稅前扣除優惠時，以個人養老金信息管理服務平台出具的扣除憑證為扣稅憑據。人社部、財政部、稅務總局、銀保監、中證監4日聯合發布《個人養老金實施辦法》。個人養老金是指政府政策支持、個人自願參加、市場化運營、實現養老保險補充功能的制度。實行個人帳戶制，繳費完全由參加人個人承擔，年繳納上限12000元。



8. 國務院副總理劉鶴在《人民日報》發表文章指出，著力保持宏觀經濟穩定。經濟運行會有周期波動，但要避免大起大落。要加強和改善宏觀調控，做好宏觀政策跨周期設計和逆周期調節。要發揮國家發展規劃的戰略導向作用，加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用。要堅持高水平對外開放，發揮好開放對拓展循環空間的作用，深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係，與外部世界良性互動。繼續擴大商品和要素流動型開放，吸引全球資金、技術、人才等優質要素和產品，打破外部對中國的圍堵打壓。要發揮中國產業配套能力強、部分產業國際領先的優勢，積極參與推動全球和區域產業鏈供應鏈優化布局，建立更為緊密的經濟聯繫。要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，在統籌好開放與安全的前提下，進一步對接國際高標準經貿規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，實施自由貿易試驗區提升戰略，鞏固拓展多雙邊經貿關係，提升貿易投資合作質量和水平。

撰文：經濟通中國組

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