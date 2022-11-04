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《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉

04/11/2022

　　諾誠健華(09969)下周五(11日)派發截至9月底止第三季度業績，雖則截至今年6月底止上半年度集團業績虧損擴大，股東應佔虧損擴大至4.41億元人仔，但同時營業額大增1.4倍至2.46億元人仔。

 

(諾誠健華網頁截圖)


　　期內，整體毛利增加近1倍至1.83億元人仔，毛利率跌15.8個百分點至74.5%；藥品銷售淨額收入增1.2倍至2.17億元人仔，佔總營業額88.3%，毛利增97.2%至1.8億元人仔。截至6月底止，集團現金及銀行結餘59.61億元人仔，債務總額15.57億元人仔。


康希諾曾升逾六成當股仔炒

 

　　諾誠健華是內地的生物醫藥公司，專注於研究治療癌症及自身免疫性疾病的療法。雖則今日(4日)恒指回升唔少，但近期市況相對較弱之下，醫療保健板塊實在相當亮眼，資金大舉流入不在講，日前康希諾生物(06185)一度單日急升逾六成，一隻報價逾百元之大價股，完全當股仔嚟炒，認真誇張。


　　講番諾誠健華，今日一度升番少少，收市倒跌，收報10.24元，跌3.4%，走勢雖現陰燭，惟之前4日連現四支陽燭，今日收陰燭亦屬正常不過。


　　技術走勢方面，該股現圓底回升形態，10天線已升越20天線出現首個黃金交叉利好訊號，10天線短期內可望升越50天線，出現第二個黃金交叉利好訊號，股價亦一度逼近100天線，重站其上，加上派發季度業績出乎意料地好，隨時坐上「直升機」都唔奇，上越250天線，最少見21元才會有較大阻力，若然睇錯，跌穿10天線(現約9.6元)則打靶，保存實力，無往而不利。

 

 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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