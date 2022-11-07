  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣遇阻力，比特幣止步於二萬一

07/11/2022

　　上周五美股表現造好，外匯市場製造商 Oanda 的高級市場分析師Edward Moya表示，官方公布的就業報告引發了一波波動，最終對風險資產有利，幫助比特幣反彈至21000美元以上。雖然官方就業報告帶動比特幣等加密貨幣一度抽高，但高位明顯遇到阻力，其中比特幣於二萬一美元關口徘徊之後倒頭下挫，以太幣走勢幾乎相同。


　　另外，Binance首席執行官趙長鵬，就關於交易公司Alameda Research資產負債表，週日在推特上表示，他將出售賬面上剩餘的 FTT 代幣，這些代幣是他去年退出 Alameda姊妹公司FTX所剩餘的，但他沒有透露他的公司將出售多少FTT。但作為加密貨幣交易所去年退出FTX股權的一部分，Binance以BUSD（Binance的穩定幣）和FTT的形式獲得了價值約21億美元。


　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報20922.92(美元．下同)，升0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1574.66元，升0.41%；艾達幣報0.4038元，升0.42%；瑞波幣報0.4751元，升0.91%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

245.200

異動股

03690

美團－Ｗ

153.500

異動股

06185

康希諾生物

122.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 246.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 152.900
  • 06185 康希諾生物
  • 117.300
  • 02269 藥明生物
  • 44.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 44.200
股份推介
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰$6.24
  • 01896 貓眼娛樂
  • 6.530
  • 目標︰$6.33
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.300
  • 目標︰$9.00
  • 03613 同仁堂國藥
  • 9.590
  • 目標︰$10.89
  • 01478 丘鈦科技
  • 3.560
  • 目標︰$4.48
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 246.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 152.900
  • 00005 滙豐控股
  • 43.250
  • 00388 香港交易所
  • 258.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.930
  • 目標︰$12.00
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰$6.24
  • 01114 華晨中國
  • 3.530
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/11/2022 09:48  《異動股》國務院重申清零不動搖，復甦概念股受壓，攜程跌逾4%

07/11/2022 09:26  《中概異動股》比亞迪低開逾3%，遭巴菲特再減持近330萬股

07/11/2022 09:38  【聚焦人幣】人幣即期開市大升403點子，報7.2300

07/11/2022 07:50  《華爾街內望》美國非農數據勝預期，經濟展示韌性美股反彈

07/11/2022 07:50  《油金掠影》內地防疫政策有轉向訊號，油價大飆逾4%

07/11/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６０﹒４７億元，買騰訊沽恒生國企

07/11/2022 08:18  【大行炒Ｄ乜】瑞信調低渣打目標，中銀降小鵬汽車至４５

04/11/2022 17:41  《嚟緊炒Ｄ乜》諾誠健華將派季績，走勢圓底回升不妨跟一轉

04/11/2022 16:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒２６３３

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣遇阻力，比特幣止步於二萬一
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》德國總理訪華　傳航班熔斷將取消　滬綜指周升5%
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

最新研究！一周兩日WFH，員工流失率減3成半！兩大企業親證「混合式工作」：僱主僱員雙贏 ！
人氣文章

玩樂 What’s On

渣打馬拉松2022｜明年2.12復辦！「挑戰組」獎金加碼10倍至1萬！明日起分階段接受報名！一文睇晒報名日期＋費用＋參賽名額（附報名連結）
人氣文章

著數速遞

【外遊攻略｜9張免費入機場貴賓室信用卡】上機前飲杯酒、歎碗魚蛋粉！邊張信用卡全年無限次入Lounge？無最低年薪要求？年費最平？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性事就如床上HIIT！男上女下、女上男下要鍛練身體邊部分？幾耐親熱一次最滿足？教你做Kegel隨時隨地改善陰道鬆弛、早洩問題
人氣文章

Art & Living

沉浸於3個數碼藝術展，讓星辰大海、夢幻森林，暫時帶走生活的煩憂！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

有一種痛，叫「那話兒的長度」？性滿足的關鍵從不是長度？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
又到打風季節！8號風球殺到？營養師儲糧罐頭推介：吞拿魚 VS 三文魚，哪一款較健康？
人氣文章
中風年輕化！港大研究發現18至55歲發病率飈升逾30%！減風險要奉行「三低」飲食
人氣文章
聖誕、跨年將至！如何避免「韓國梨泰院人踩人慘劇」重演？點為之臨界點？發現一細節即趕緊逃命！醫生教身陷人潮6招自保
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 10:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 10:02
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2022 10:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2022 09:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/11/2022
【虛幣世界】加密貨幣遇阻力，比特幣止步於二萬一
人氣文章中國故事04/11/2022
《神州經脈》德國總理訪華　傳航班熔斷將取消　滬綜指周升5%
人氣文章財經熱話04/11/2022
《嚟緊炒D乜》諾誠健華將派季績　走勢圓底回升不妨跟一轉
人氣文章財經熱話04/11/2022
憧憬內地將放寬防疫措施　零售消費股熱炒
人氣文章財經熱話04/11/2022
【恒指反彈】兩大因素或令恒指再尋底
人氣文章財經熱話04/11/2022
【英鎊匯價】料英通脹將見頂回落　英鎊跌穿一算機會微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金