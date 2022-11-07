比亞迪再遭股神減持先急跌後回穩 10月銷量再創新高不怕買？

比亞迪(01211)近期股價好轉之際，股神巴菲特又再沽貨，於上周二(1日)減持近330萬股比亞迪，每股平均價僅約170元，持股量下降至17.92%。對上兩次股神披露沽貨，比亞迪股價均受挫，今次也不例外，今日(7日)最多曾跌逾4%，惟受惠港股再急升，且10月其新能源車銷量再創新高，半日收市倒升0.4%，不知應趁機沽貨還是順應股價走勢轉強買入呢？

巴菲特再減持比亞迪近330萬股 料9月10月也有沽貨

據聯交所披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二(1日)以每股平均價169.8657元減持329.7萬股比亞迪H股，套現5.6億元，持股量由18.22%降至17.92%。巴菲特最多曾持有2.25億股或20.49%比亞迪，自8月披露沽貨後，累計沽出2823.5萬股。

值得一提，巴郡於9月1日亦申報以每股平均價262.7243元減持171.6萬股比亞迪H股，套現約4.5億元，當時巴郡持股由19.02%降至18.87%。於9月1日後至10月底料巴郡仍有小幅減持比亞迪，惟因低於須予披露比例，故未有公開申報。

股神巴菲特再沽比亞迪，累計沽出約2823萬股。(iStock圖片)

10月新能源車銷量逾21萬輛拋離Tesla 目前沒降價打算

另方面，比亞迪銷量再創新高。集團近日發布10月產銷快報顯示，10月新能源汽車銷量21.78萬輛，環比9月增加16557輛，按年則升1.42倍，而今年首10個月汽車銷量約140.3萬輛，按年增1.59倍。乘聯會同時發布預估數據顯示，特斯拉(Tesla)中國10月銷量71704輛，同比增長31.83%，環比下降13.75%，即比亞迪銷量是特斯拉中國的3倍。乘聯會預估數據又顯示，10月國內新能源乘用車廠商批發銷量68萬輛，環比微增1%，同比增長約87%，以此計算，比亞迪在10月的市佔率將超過30%。

此外，特斯拉此前在官網中宣布將下調多款新能源汽車產品的價格。而《第一財經》記者以投資者身份致電比亞迪，工作人員透露公司目前並沒有降價打算，其他品牌降價有自身訂單、產能等多方面原因導致，彼此情況並不相同。



瑞信：10月銷量跑贏行業看410元 大摩：目標價降至220元

瑞信發表研報指，比亞迪10月銷量破紀錄達21.78萬輛，大致符合預期；值得留意的是期內中國汽車銷售受制於當局大範圍的防疫措施，但比亞迪按月8%的銷量增幅，較中國乘用車協會預估整體新能源車行業銷量按月增長1%為高。而比亞迪的高售價、高利潤車款「漢」銷量創紀錄新高，達3.16萬輛，「宋」和「唐」SUV銷量均破頂。



瑞信又提到，比亞迪在首10個月賣出140萬輛車，目標全年售出180萬至200萬輛，即未來兩個月每月銷量將達20萬至30萬輛。而集團近期的延後訂單持穩於70萬至80萬輛，主要由於部分訂單因等待市場過長而取消，但同時受良好的展銷廳營業和新產品發布支持，維持其「優於大市」評級及目標價410元。不過，大摩近日卻將比亞迪目標價由300元降至220元，維持「持平」評級。

溫傑：股神僅8元買入兼貨多沽壓難擋 現價只宜觀望



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目則指，現時市場氣氛有改善，有機會短期弱化股神減持比亞迪消息，但想深一層都「幾大鑊」，因之前股神270幾元沽，跟著260幾元再沽，本預計200元以下應不會再沽。不過，有指股神一再沽貨已代表比亞迪已失去股神光環，同時其估值亦極貴，於加息及波動市下不利。而股神現時160幾元都沽，難保140甚至120元照沽，反正其買入成本僅8元，意味於其眼中現時股價仍貴，難免令人有戒心，而他持有兩億股，若沽下來壓力難以阻擋，總之他連160幾元都沽，投資者特別是機構投資者就會計數，會想到現時買入讓股神沽貨不划算。

(《開市Good Morning》節目截圖)

溫傑續指，比亞迪現時股價仍達190元只宜觀望。若現時持貨，股價有反彈而沒有輸錢也應先沽出；若近期買入短炒，跌5至8%就要止蝕。而根據股神之前全數沽售中石油(00857)往績，股神最終可能會沽清比亞迪，而如果因為業績、每月銷量及市況向好撐住股價，他會有很多再沽貨機會，惟因貨多一定不會一次過沽清，肯定會分注沽。

另值得留意，近日據外電引述消息指，原定11月中舉行的廣州國際車展，或因應廣東省新冠疫情升溫而延期，惟隨著港股今日愈升愈有，新能源車股都先跌後升，比亞迪半日升0.41%收報197.8元，最多跌4.52%至188.1元；蔚來(09866)升9.19%報96.2元，小鵬(09868)升2.94%報33.3元，理想(02015)升2.41%報76.6元。吉利(00175)亦升5.85%報10.86元，長汽(02333)升4.86%報9.71元，廣汽(02238)升2.96%報5.56元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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