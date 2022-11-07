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溫傑：恒指廿天線成關鍵　若企穩萬六曙光現！

07/11/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股上周表現亮眼，五天內兩度升逾半成，一周累升近1300點，一舉收復十、二十天線，單靠一周表現難判斷港股是否已轉勢？本周市場關注周二（8日）美國中期選舉及周四（10日）公布的美國10月消費者物價指數（CPI）對美股﹑以至對港股的影響。股神巴菲特再披露沽出比亞迪！根據港交所股權披露，巴菲特於11月1日減持329.7萬股比亞迪(01211)，套現5.6億元，每股平均價169.8657元，持股量下降至17.92％。參考對上兩次披露沽貨，比亞迪翌日均受挫，這次披露沽貨後股價也勢慘受拖累？股神會否沽清手上持股亦為市場熱議！另外，有指美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查人員，已經於上周五（4日）離港返到美國，早過原訂11月中旬的日程。現時中概股審計進展如何？對中概股股價又有甚麼影響？

 

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