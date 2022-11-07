【進博會－直擊】第五屆進博會開幕 防疫要求嚴格

作為中國推進對外開放的重要平台，第五屆進博會於11月5日至10日在上海舉行。國家主席習近平上周五(4日)晚間在進博會開幕式上發表視頻致辭，重申了中國堅持對外開放的基本國策，並提出將推動各國共用中國市場機遇、深化國際合作，中國將擴大優質產品進口，創建「絲路電商」合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推進高質量共建「一帶一路」等。

同往年一樣，進博會分為國家展和企業展兩部分。國家展方面，有66個國家和3個國際組織亮相國家綜合展，數量超過上屆，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亞、科摩羅、莫桑比克、剛果（金）、伊拉克、冰島8國將首次參與國家展。企業展方面，今年將有284家世界500強和行業龍頭將參展，數量亦超過上屆，回頭率近90%。（林雯婕摄）



本屆進博會是中共二十大召開後的首場國際展會，共有145個國家、地區和國際組織參展，在當前「動態清零」政策下，防疫工作自然不能馬虎。由於上海近期每日都有新增本土新冠病例，且多地仍在封控中，因此進博會就提前制定了詳細參會人員防疫須知，覆蓋來滬前到離滬時全程。



例如，來滬前，所有人員需要提供48小時內核酸陰性證明，境外入境的應按要求完成隔離。在進入展區前10天內，有國內疫情高、中、低風險區旅居史的人員禁止參展參會。在疫苗接種方面，進博會要求，在進入展區前14日，所有人員需完成新冠病毒疫苗全程接種以及加強免疫接種(第三針)。參展參會期間，應持有24小時內核酸陰性證明，必須全程佩戴N95口罩。就餐時，應掃相應「場所碼」確保信息留痕等等。



此外，據內媒報導，進博會每一件入館展品都要經歷嚴格的檢驗檢疫流程。所有展品進入總倉後均開展內外包裝的消毒(內包裝為展示的最小包裝)，並經第三方檢測機構進行核酸採樣檢測。

進博會場館內的防疫措施也做得相當到位，N95口罩及消毒酒精等防疫物資供免費使用；在進入餐廳前有工作人員會檢查場所碼，所有的餐桌也都裝上了防疫隔板。（林雯婕攝）



在這樣嚴格的防疫措施下，今年進博會首兩日的參展人數似乎有所減少。數據顯示，截至周日(6日)下午三時，進博會當日入場人數達9.6萬人次，較周六開展首日增加3成左右。而往年進博會單日客流最高可以達到20萬人次以上。



更多港青創業品牌來內地參展



香港貿發局每年都會組織一批香港企業來滬參與進博會，在推廣香港優質產品和服務的同時，協助港商把握內地市場的商機。今年有33間香港食品公司以及14間香港服務貿易公司參與進博會，展覽面積總計1450平方米，基本與去年持平。



在這些企業中，既有Catalo、李錦記、真滋味等進博會的常客，也有一些年輕人創業的新品牌首次登陸內地，如科技園孵化的植物肉企業好食科技、將果蔬沙律製成沖泡飲料的Allklear Health等。未來貿發局也會幫助更多香港創業品牌開拓內地市場。

呂劍正在向記者介紹一家參展港企「鮮極道」，該公司主要向餐廳和酒店供應冷凍魚產品，主打品質新鮮。根據現場演示，鮮極道利用日本最新的凍眠技術，可以在一分鐘時間內將活魚冷凍保鮮，隨後再放回水中，化凍的魚仍然可以存活。（林雯婕攝）



貿發局華東、華中首席代表呂劍在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，不同發展階段的港企都可以從進博會上獲益。比如，較成熟的企業可以保持和內地客戶的聯繫並推廣自身品牌，而一些新的品牌可以通過這個平台學習和了解內地市場，認識潛在的合作夥伴，也讓更多人認識自己。當然進博會還能促進成交，根據過往經驗，不管在展會期間及展會結束後，參展企業都會受到一些內地客戶的訂單。

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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