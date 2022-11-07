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【FOCUS】「重開」拐點無影　防疫敘事微調

07/11/2022

　

　　內地本土新冠感染病例節節攀升之際，周六(5日)召開的國務院聯防聯控機制發布會，重申「堅持『動態清零』總方針不動搖」，令市場關於「重開」拐點的憧憬再次幻滅。

 


　　另一邊廂，在爆出「徒步逃疫」潮的鄭州富士康，蘋果公司周日(6日)公告證實，該組裝工廠產能大幅降低；而周一(7日)公布的中國10月出口增速，就結束26個月正增長轉跌。



重磅發布會重申「堅持動態清零」



　　離岸人幣、恒生科指上周的「史詩級」反彈，最大驅動力當屬兩個字－－重開。不過，周末召開的中央級防疫發布會，不單「第十版防控方案」蹤影全無，從國家衛健委新聞發言人米鋒，到國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔，雙雙咬定「堅持動態清零」。

 

 

 

 


　　此似乎又回到3月時的悖論，中國疾控中心前首席流行病學家曾光當時表示，中國將在合適時點展示「中國式與病毒共存的路綫圖」；就在近日，有內部研討會錄音顯示，曾光再透露「動態清零很快有實質性變化」。

 


　　讓市場自動「腦補」的訊息還包括：部分城市宣布乘坐高鐵/飛機不再需48小時內核酸陰性證明；內地四省一市即將恢復赴澳門旅行團；內地據報計劃取消國際客運航班熔斷機制；德國總理朔爾茨稱，在華外籍人士將獲准使用BioNTech的mRNA疫苗等。



本土感染急增，惟急需降經濟成本



　　對快速重開的憧憬，顯然忽略了現實。除了中國最高層在二十大稱「動態清零」最大限度保護人民生命安全和健康；內地本土新冠感染者近日節節上升，由上月中的單日不到1000例，直逼近5500例；另據衛健委最新披露，內地完成加強針接種的僅8.9億人(佔總人口63%)，60歲以上未接種者仍高逾2470萬。

 


　　然而，總方針不動搖並不意味微調的可能性為零，尤其是當降低經濟成本的必要性愈來愈高。就在防疫發布會次日，蘋果公司公告證實，早前爆出「徒步逃疫」潮的鄭州富士康「工廠產能大幅降低」，料iPhone 14 Pro系列的出貨量將低於預期。行業數據顯示，鄭州富士康承擔約85%的該系列機型產能。　

 


　　此外，今早公布的中國10月美元計出口增速按年跌0.3%，大幅低於市場預期的增4.3%。其中，對美國、歐盟出口按年分別降12.6%、9%，或反映歐美需求急凍。

 


反防控一刀切，降「長新冠」焦慮



　　去年中國GDP增長的主動力－－出口，從一馬當先到面臨急凍，加碼擴大內需戰略刻不容緩。鑒於此，不難理解何解周末衛健委發布會強調提高科學精準防控水平，切實保障群眾正常生產生活秩序，堅決整治層層加碼。

 

 

 


　　發布會並首提，「對發現地方違反九不准要求……整改不及時，不到位，予以通報曝光」「防控簡單化、一刀切，是嚴重的形式主義、官僚主義。」

 


　　值得一提的是，早前三評「堅持動態清零」的《人民日報》，近日引述專家稱，「長新冠」多數是短暫的且症狀輕微，加上鄭州衛健委近日同稱新冠為「自限性疾病」，轉變民眾對新冠的認知，勢是在真正重開前的宣傳重頭戲，以防止屆時可能的感染激增導致恐慌混亂。未來留意官方喉舌會否有更多類似表述，以及各地過度防疫會否有效整改。

 

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