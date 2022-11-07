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【雷鼎鳴專訪】中國拉盟友建內循環　抗西方制裁（有片）

07/11/2022

　　現時全球局勢混亂，分了東西方陣營，香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受《經濟通》訪問表示，中國希望繼續全球化，但美國想盡量與中國脫勾，將世界分成兩個陣營。「為了與西方抗衡，中國自1996年已開始布局，早前習近平前往中亞細亞召開上海合作組織（上合組織）會議，已見當時的布局有成效，上合組織現時有九個成員國，而九個成員國加起來的土地面積，佔歐洲大陸和亞洲大陸總面積的65%，人口佔全世界43%，而且有很多天然資源。」他解釋，俄羅斯、伊朗正式申請加入，伊朗有相當多石油資源，而沙特阿拉伯、卡塔爾亦是對話國家，似乎有興趣加入上合組織。


　　雷鼎鳴指，中國亦是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的創始國，合作夥伴包括「東盟十國」如南韓、澳洲、日本等地，再加上印度、巴西、南非等「金磚五國」。「中國想建立一個有自身影響力的範圍，中國有科技、工業製品，是全球最大的工業國家，加上其他盟友的天然資源和能源，便能在這些國家之間建立內循環。」他續指，西方世界佔全球人口僅八分之一，土地佔比亦非特別大，一旦要封鎖或制裁中國，失敗機會相當高。

 

 

撰文：經濟通記者張可怡

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