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【高息定存】匯豐創興大手加息吸客　創興12個月高見4.75厘

07/11/2022

　　美國大幅加息後，陸續有銀行上調港元定存息率搶資金，當中匯豐12個港元定存息加至4.1厘，加幅為0.4厘，為目前發鈔行之中最高，而3個月及6個月則分別加0.6厘及0.4厘，至3.5厘及3.8厘，適用於尚玉／卓越理財客戶，起存額為1萬元。

 


　　東亞銀行亦將3個月、6個月及12個月定存息分別上調至4.3厘、4.5厘及4.7厘，起存額為10萬元，適用於新舊客戶於分行辦理。


　　創興銀行將6個月及12個定存息大幅加0.5厘，至4.65厘及4.75厘，而3個月則加至4.15厘，起存額為50萬元，適用於客戶透過網上銀行辦理現有資金。


　　另外，交通銀行推出快閃「網上新資金定期存款」優惠，通達私人財富／通達理財／交銀理財客戶，3個月及6個月特惠年利率分別可達4.15厘及4.75厘，起存額為100萬元。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

撰文：經濟通採訪組

 

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